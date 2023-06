Giardino botanico di Oropa, i prossimi appuntamenti

Domenica 18 giugno | Ore 11:00

Pollicini Verdi – Api in 3D

Tornano a partire da domenica prossima i laboratori dei Pollicini Verdi al Giardino: ambientati nel Corner coccinelle, un luogo sicuro e appartato ai piedi di un grande faggio dai rami flessuosi dove scoprire le meraviglie della natura e i segni d'arte per rappresentarla...

Le api sono tra gli impollinatori più conosciuti e sono anche una vera sorpresa: sono indispensabili per la Natura, sanno ballare, contare e riconoscere un volto. Esistono circa 20.000 specie di api in tutto il mondo. La maggior parte di queste sono impollinatori efficaci e, insieme a falene, mosche, vespe, coleotteri e farfalle, costituiscono la maggior parte delle specie impollinatrici (Fonte: Fao). Il laboratorio permetterà di conoscere meglio questi spettacolari insetti e di costruirne la "casa"...

Pollicini verdi sono laboratori di arte e natura per bambini dai 5 ai 10 anni, durata circa 1 ora e 30 min, prenotazione consigliata, si raccomanda la puntualità.

Costo del laboratorio: € 5,00/bambino (i minori, se accompagnati da pagante, non pagano il biglietto d'ingresso).

Visite guidate riservate ai titolari di Abbonamento Musei

Il Giardino botanico di Oropa ha riaperto al pubblico a fine aprile per permettere la visita alle splendide fioriture delle bulbose (narcisi e tulipani, soprattutto).

Lavoriamo alla sensibilizzazione e alla tutela della biodiversità alpina: le montagne ospitano la maggior parte degli hotspots della biodiversità della Terra e forniscono acqua dolce a circa la metà dell'umanità. Includono una moltitudine di ecosistemi che ospitano specie uniche, come leopardi delle nevi e gorilla di montagna, ma anche meno appariscenti come le piante alpine per esempio, nonché una grande diversità culturale.

Le regioni montuose sono particolarmente sensibili al degrado dovuto alle pressioni umane e ai cambiamenti climatici. L'aumento delle temperature costringe le specie, gli ecosistemi e le persone che dipendono da loro ad adattarsi o migrare. Queste tematiche (e molte altre) sono al centro delle visite guidate proposte per tutta la stagione.

Le date

Una proposta esclusiva ai i titolari di Abbonamento Musei per utilizzare il servizio di visita guidata, normalmente offerto al pubblico generico nei soli giorni festivi.

Per svincolare gli abbonati alle giornate mediamente più caotiche di Oropa, uno dei poli turistici più importanti del territorio, il Giardino Botanico rende disponibile una visita guidata esclusiva, il sabato alle ore 15:00.

Le date proposte sono: sabato 24 giugno | 8 e 22 luglio | 5 e 26 agosto | 16 settembre.

Costi

Supplemento € 3,00 (ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei)

Prenotazione consigliata: 015 2523058 | 331 1025960 | info@gboropa.it