A Lessona una serata dedicata a Musica, Terapia e Comunità

Si terrà il 16 giugno, la serata 109 Music Lab, organizzata dall’Associazione Tessiture Sonore: “Musica, Terapia, Comunità”.

L’evento sarà il risultato di un progetto di inclusione, che attraverso la musicoterapia, diventa espressione collettiva e performance travolgente: “Una nota sbagliata suonata con timidezza è un errore, una nota sbagliata suonata con autorità è un’interpretazione”.

Un gruppo anarmonico, progressivo e affezionato al rock di varie epoche, sarà composto da ragazzi con notevoli capacità musicali, accompagnate alla disabilità. Il concerto inizierà alle 18:30, presso il Ristorante Malvarosa, in via XI Febbraio n.7, Lessona. Le offerte raccolte andranno a sostegno della Polisportiva Handicap Biellese. Per ulteriori informazioni: 348.603.1916.