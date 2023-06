A Biella dal 16 al 18 giugno torna “BIS – il weekend del gusto”

“BIS – il weekend del gusto” è un evento ideato da Fondazione BIellezza che si sviluppa principalmente nel centro di Biella, con esplorazioni cultural-enogastronomiche sul territorio ed esperienze diffuse. Da non perdere BIWine, la preview di Bolle di Malto (rassegna di birre artigianali), Gusto al Centro, il mercato dei piccoli produttori locali, degustazioni e molto altro.

“BIS - Il weekend del gusto” 2023 è organizzato in occasione delle celebrazioni per i 150 anni del CAI Club Alpino Italiano con il tema della montagna e dei sapori che la raccontano come fil rouge che accomuna tutti i protagonisti della manifestazione.

PROGRAMMA

Venerdì 16 giugno Preview BOLLE DI MALTO

Dalle ore 17 fino alle 24 In Piazza del Monte (Biella) La rassegna dedicata alle birre artigianali italiane di qualità, con un’anteprima dedicata all’eccellenza brassicola biellese: Microbirrificio Birra Elvo, Birrificio Jeb Birrificio, Un Terzo Birrificio Beer In. Oltre la presenza dei birrai locali, vi sarà un giro di Italia con spine dedicate a birre ospiti da tutte le regioni italiane in collaborazione con Slowfood.

Per informazioni: Fb: BollediMalto | Ig: @bolledimalto oppure Segreteria Bolle di Malto 3667025026

Evento diffuso: “Degustare il territorio”, proposta di menù speciali da parte dei ristoratori aderenti.

Sabato 17 giugno, Pic nic in paradiso... tra le colline di Cavaglià. Ore 9.30 ritrovo al parcheggio In’s, rotonda del cavallo di Cavaglià, Escursione a cura di Slow Food Travel Montagne Biellesi

Camminata enogastronomica nel Biellese: Ore 10.30 partenza della Piazza San Cassiano, Biella. Organizzato da Wool Travel Experince

Bi Wine - Biellese territorio diVino Dalle 13 alle 19 apertura dei banchi d’assaggio, con oltre 100 vini in degustazione presso Agorà Palace Hotel in via Alfonso Lamarmora 13A. Appuntamento di AIS Piemonte organizzato dalla delegazione di Biella con il patrocinio del Comune di Biella. Saranno presenti 40 aziende vitivinicole del territorio proporranno le ultime annate delle denominazioni dell’Alto Piemonte: Bramaterra DOC, Coste della Sesia DOC, Lessona DOC. Una selezione di vini da viticultura eroica a cura del CERVIM, per celebrare il legame che unisce da sempre Biella e la montagna.

Ingresso 20€ (15€ per i soci AIS) per degustazione di tutti i vini e dei prodotti enogastronomici (comprensivo di calice, tasca e brochure).

Per informazioni: BiWine oppure biella@aispiemonte.it - Daniela 3495890069

Preview BOLLE DI MALTO, Dalle ore 17 fino alle 24 in Piazza del Monte (Biella) dalle ore 17 fino alle 24. La rassegna dedicata alle birre artigianali italiane di qualità, con un’anteprima dedicata all’eccellenza brassicola biellese: Microbirrificio Birra Elvo, Birrificio Jeb Birrificio, Un Terzo Birrificio Beer In. Oltre la presenza dei birrai locali, vi sarà un giro di Italia con spine dedicate a birre ospiti da tutte le regioni italiane in collaborazione con Slowfood.

Per informazioni: Fb: BollediMalto | Ig: @bolledimalto oppure Segreteria Bolle di Malto 3667025026

Evento diffuso: “Degustare il territorio”: proposte di menù speciali da parte dei ristoratori aderenti.

Domenica 18 giugno: Un viaggio in Valle Elvo verso le sorgenti di burro e toma Ore 9.00 ritrovo al parcheggio dei condomini vicino alla Prera (Sordevolo) Escursione a cura di Slow Food Travel Montagne Biellesi 🥾

Camminata enogastronomica nel Biellese Ore 10.30 partenza della Piazza San Cassiano, Biella. Organizzato da Wool Travel Experince

Mercato GUSTO AL CENTRO dalle 10 alle 18 In piazza Duomo (Biella) Evento promosso da Slow Food Travel Montagne Biellesi, Let Eat Bi e il Consorzio Turistico Alpi Biellesi con eccellenze enogastronomiche del territorio e laboratori.

Preview BOLLE DI MALTO Dalle ore 17 fino alle 24 in Piazza del Monte (Biella)

La rassegna dedicata alle birre artigianali italiane di qualità, con un’anteprima dedicata all’eccellenza brassicola biellese: Microbirrificio Birra Elvo, Birrificio Jeb Birrificio, Un Terzo Birrificio Beer In. Oltre la presenza dei birrai locali, vi sarà un giro di Italia con spine dedicate a birre ospiti da tutte le regioni italiane in collaborazione con Slowfood. Per informazioni:Fb: BollediMalto | Ig: @bolledimalto oppure Segreteria Bolle di Malto 3667025026

Evento diffuso: “Degustare il territorio”: proposte di menù speciali da parte dei ristoratori aderenti.