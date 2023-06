90° anniversario del Gruppo degli Alpini di Sagliano, tra sfilate, concorsi dei bimbi e gara di marcia alpina, FOTO

Riuscita festa del 90° anniversario del Gruppo Alpini di Sagliano Micca.

Sabato 10 e Domenica 11 Giugno una due giorni intensa, impegnativa ma ricca di soddisfazione per tutto il Gruppo. Sabato 10 dopo la sfilata nella via principale del Paese, l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti al parco della rimembranza. La messa è stata officiata da don Renato Bertolla.

Dopo le allocuzioni del Capo Gruppo Enzo Bracchi, del sindaco Alpino Andrea Antoniotti e del presidente sezionale Marco Fulcheri, sono stati premiati i bambini della 4° e 5° elementare che hanno partecipato al concorso disegna la medaglia e al più bel disegno è stata cognata la medaglia per i 90 anni a fine della cena al centro polivalente preparata dai cuochi del Gruppo (sempre molto apprezzati).

Domenica 11 c'è stata la gara di marcia Alpina che ha visto laurearsi campione biellese Ana 2023 Ezio Mazzon Ana Lessona. Durante la premiazione sono state consegnate ai tre vincitori di categoria delle targhe in ricordo di Armando Recanzone, Alpino Saglianese che era stato campione Ana di marcia Alpina alcuni anni fa, da parte della vedova Simona e dalla figlia Valentina.