Tutti i vantaggi del noleggio operativo

Il noleggio operativo sta diventando sempre più popolare tra le aziende poiché permette di avere beni strumentali per un periodo definito senza dover fare investimenti ingenti immediati. Una possibilità che semplifica la vita lavorativa dell'azienda e ne migliora la gestione finanziaria.

Una possibilità, però, che va esplorata e portata avanti con chi ha esperienza nel settore come LEDisOne, General Contractor accreditato dai principali istituti di credito e funder nell’ambito del noleggio operativo.

La società con sede a Varese sta promuovendo un’iniziativa volta a supportare e sostenere le strutture commerciali ed industriali nelle attività programmatiche di riqualificazione energetica e strutturale o di eventuali nuove aperture.

CANONI MENSILI O TRIMESTRALI, TOTALMENTE DEDUCIBILI

LEDisOne riceve continuamente numerose richieste di imprenditori, che desiderano sostenere i loro investimenti attraverso la formula del noleggio operativo. I motivi di questa scelta sono due: evitare di utilizzare liquidità propria e non accedere a forme di finanziamento che graverebbero sulle linee di credito e che, generalmente, richiedono tempi lunghi di istruttoria e di approvazione.

Il noleggio operativo, invece, permette alle aziende di eseguire interventi di riqualificazione ed ammodernamento dotandosi delle tecnologie e dei beni strumentali necessari alle loro attività, sostenendo semplicemente canoni mensili o trimestrali, totalmente deducibili. Il tradizionale possesso di un bene è ormai superato e, in tempi di grande incertezza economica e lavorativa come quelli che stiamo vivendo, tale strumento può rappresentare uno stimolo agli investimenti, garantendo un equilibrio finanziario e di sostenibilità commerciale.

COME OPERA LEDISONE E COME FUNZIONANO I CONTRATTI DI NOLEGGIO

In termini operativi, LEDisOne raccoglie dal cliente tutti i preventivi relativi ai beni ed agli interventi necessari per il restyling della struttura operativa, elaborando la pratica per la determinazione del canone di noleggio. Qualora approvata, il contratto decorre dalla firma del verbale di consegna dei beni richiesti dal cliente. È importante sottolineare che, a meno di specifica richiesta del cliente, LEDisOne non interviene ne interferisce sulla scelta del bene e/o del fornitore, lasciando questo aspetto a totale discrezione del cliente stesso.

I contratti di noleggio possono durare da 24 a 60 mesi, con possibile estensione a 72/84 mesi in caso di fornitura di impianti fotovoltaici. Le pratiche possono coprire interventi da 5.000 fino a 3 milioni di euro.

Come funziona il tutto? In caso di approvazione della pratica, dopo che i beni sono stati consegnati al cliente e gli interventi completati, LEDisOne riceve l'intero importo dell'operazione dall'istituto di credito e, su preventiva verifica con il cliente finale, provvede alla gestione amministrativa e contabile di tutti i fornitori coinvolti, pagando le rispettive fatture, che dovranno necessariamente essere intestate al General Contractor. Al termine del contratto, LEDisOne acquista tutti i beni dal funder e li rivende al cliente finale al prezzo indicato nel preventivo ovvero al valore residuo dei beni che, indicativamente, è pari a circa 1-2 rate del canone di noleggio.

ULTERIORI VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

Il noleggio operativo è un prodotto estremamente flessibile in quanto ha la possibilità di inserire all'interno del finanziato tutte le tipologie di beni strumentali, e anche le manutenzioni annue previste per i beni.

Per chi sceglie di avvalersi del noleggio operativo, i vantaggi non finiscono qui. Eccone altri:

- Valutazione ed esito della pratica forniti in pochi giorni lavorativi;

- Non sono richiesti né anticipi né acconti, ma soprattutto garanzie al cliente finale. In caso di

approvazione della pratica, tutto il rischio operativo e finanziario ricade sull'istituto di credito erogante;

- Il costo dei canoni è interamente deducibile (100%), anche ai fini IRAP senza distinzioni tra quota capitale e quota interessi;

- I canoni sono fissi e non indicizzati per tutta la durata del contratto

COSA È POSSIBILE FINANZIARE CON IL NOLEGGIO OPERATIVO?

Sono finanziabili tutte le tipologie di beni mobili, inclusi ad esempio arredi, impianti di illuminazione, di climatizzazione e fotovoltaici, fino ad arrivare ai software gestionali, nonché impianti di video-sorveglianza e relativi sistemi di sicurezza. A tutto ciò si possono includere i costi relativi ad attività di progettazione e di installazione. Il cliente ha facoltà di scegliere ogni tipo di soluzione e di fornitore.

CHI PUO’ UTILIZZARE IL NOLEGGIO OPERATIVO?

Tutte le società di capitale o individuali possono adottare la formula del noleggio operativo. Poiché la locazione operativa è una formula che prevede che i beni vengano acquistati da una terza parte, generalmente un istituto di credito o un funder finanziario, generalmente senza garanzie da parte del cliente, la verifica della sostenibilità finanziaria del cliente viene effettuata attraverso la valutazione degli ultimi due bilanci depositati.

I DOCUMENTI NECESSARI E I CONTATTI

I documenti necessari per impostare la pratica (oltre a tutti i preventivi raccolti) sono i seguenti:

- visura camerale della società;

- ultimi due bilanci depositati ed eventuale bilancio provvisorio;

- carta d’identità e codice fiscale del legale rappresentante;

- IBAN.

Per ulteriori informazioni o per richiedere un contatto diretto è a disposizione la mail media@morenews.it