Prodi, Pichetto: “Cordoglio ai suoi familiari per la perdita dell'amata Flavia”

“Vorrei far giungere il mio più commosso sentimento di cordoglio a Romano Prodi e ai suoi familiari per la perdita dell’amata Flavia, persona cui tutti hanno sempre riconosciuto intelligenza, cultura e l’affermazione discreta di alti valori”. Lo scrive in una nota il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.