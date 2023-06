I funerali di Stato di Berlusconi in Duomo. L'omelia dell'arcivescovo Delpini: «E' stato un uomo e ora incontra Dio»

Si stanno svolgendo nel Duomo di Milano, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, i funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

Migliaia le persone presenti all'interno della cattedrale e sul sagrato dove sono stati allestiti dei maxischermi. A celebrare le esequie l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, che ha pronunciato anche l'omelia funebre di fronte ai famigliari, al Capo dello Stato Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni, ai presidenti di Camera e Senato, a tutti i ministri, le autorità regionali e cittadine.

«Quando un uomo è un uomo d’affari, allora cerca di fare affari. Ha quindi clienti e concorrenti - ha detto monsignor Delpini - ha momenti di successo e momenti di insuccesso. Si arrischia in imprese spericolate. Guarda ai numeri a non ai criteri. Deve fare affari. Non può fidarsi troppo degli altri e sa che gli altri non si fidano troppo di lui. È un uomo d’affari e deve fare affari».

«Quando un uomo è un uomo politico, allora cerca di vincere. Ha sostenitori e oppositori. C’è chi lo esalta e chi non può sopportarlo. Un uomo politico è sempre un uomo di parte. Quando un uomo è un personaggio, allora è sempre in scena. Ha ammiratori e detrattori. Ha chi lo applaude e chi lo detesta» ha proseguito l'arcivescovo. «Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. Ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio» ha concluso Delpini.

Tra i partecipanti al funerale anche il senatur Umberto Bossi, con il quale dopo la rottura del primo governo Berlusconi era nata un'amicizia. «E’ stato il fondatore del centrodestra, i suoi valori erano il bello, il buono e il giusto» ha detto Bossi arrivando in Duomo, come riferisce l'agenzia Adnkronos.