Ancora piante sulle strade del Biellese. L'ultima segnalazione è arrivata alle prime luci dell'alba di oggi, 14 giugno, in via Juvarra, a Biella, dove si sono portati i Vigili del Fuoco per le consuete operazioni di rimozione dell'albero e messa in sicurezza dell'area interessata. Si tratta dell'ennesimo intervento di una lunga serie che ha interessato l'intero territorio.