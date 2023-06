Storie di Fabbrica e Antiche Vie, doppio appuntamento con gli Amici della Lana

Domenica 18 giugno 2023 il programma Wool Experience di Amici della Lana, sostenuto da Fondazione CR Biella, si fa in due con gli appuntamenti “Le Antiche Vie“ e “Storie di Fabbrica”, in collaborazione con Rete Museale Biellese, Comune di Miagliano, Storie di Piazza aps e Woolscape.“Le Antiche Vie” fanno scoprire gli antichi percorsi ad anello immersi nei boschi della Valle Cervo che gli operai affrontavano per raggiungere le fabbriche in cui lavoravano.

In questo appuntamento percorreremo “Il sentiero di Oneglie” che da Miagliano sale alla frazione Oneglie nel comune di Sagliano Micca, un percorso turistico su mulattiera e sentieri con dislivello indice di media difficoltà non adatto a persone con problemi di salute. A guidare l’escursione storico-naturalistica ci sarà Matteo Negro, guida escursionistica ambientale e biologo che illustrerà le particolarità dell’ambiente attraversato e darà cenni storici.

Il programma prevede la partenza dal Lanificio Botto di Miagliano (BI) alle ore 10.00 con sosta lungo la roggia per assistere a “Storie di Fabbrica” di Storie di Piazza aps. Pranzo al sacco ad Oneglie e al rientro sosta nei pressi del ponte della strada comunale per Oneglie per osservare da vicino il “Roc dal Miracul”, il masso dalla forma tondeggiante appoggiato al greto del torrente Cervo. Rientro previsto al Lanificio Botto per le ore 16.00.

La partecipazione è ad offerta libera con prenotazione obbligatoria al 351.886.2836 (solo WhatsApp) o alla mail amicidellalanamail.com Lungo il percorso, nel tratto della roggia, sarà presentato “Storie di Fabbrica” di Storie di Piazza, evento creato per il progetto Woolscape finanziato da Compagnia di San Paolo, che ha visto le due associazioni coinvolte due anni fa, con il Comune, in fase di progettazione in Fondazione Pistoletto e che si concretizzerà con qualche intervento di animazione teatralizzata durante l’estate e con un riallestimento speciale delle mostre presenti nello spazio denominato Stamperia. Ogni terza domenica del mese Amici della Lana in sinergia con Storie di Piazza sarà presente a Miagliano, luogo in cui dal 2013 l’associazione lavora in collaborazione al comune di Miagliano e Consorzio Biella The Wool Company.

“Storie di Fabbrica” avverrà per questo primo incontro con Manuela Tamietti e Simona Colonna, che rallegreranno i visitatori con un’animazione teatral-musicale a cui seguirà la visita al Villaggio Operaio Poma in paese con Davide Varesano. Attraverso racconti, aneddoti e ai suoni del villaggio operaio, si potrà scoprire come vivevano i lavoratori della grande fabbrica di Miagliano e le tante iniziative socio-assistenziali messe in opera dalla famiglia Poma nella seconda metà dell’800.

La partenza è per le ore 10.00 dal Lanificio Botto e alle 10.30, tutti insieme poi i gruppi si divideranno, chi proseguirà verso Oneglie con rientro alle 16, chi visiterà il villaggio operaio con rientro in Lanificio per le ore 12.00. Per informazioni: amicidellalana@gmail.com – WhatsApp 351.886.2836