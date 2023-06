“Sa Die de sa Sardigna” a Biella, un graditissimo ritorno

Dopo tre anni di assenza causata dalla pandemia, sono particolarmente lieto che il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe possa finalmente tornare ad organizzare una nuova edizione di "Sa Die de sa Sardigna".

La Festa del popolo sardo rappresenta un momento molto sentito: un orgoglio di tutta la comunità che rappresento, non solo per i Sardi, e questo è uno dei motivi per cui rientra nel calendario di Biella Estate 2023.

La giornata celebra l’orgoglio del Popolo sardo, radicando l’evento nei fatti che, dalla primavera del 1794, infiammarono l’isola da Cagliari a Sassari attraverso l’insurrezione popolare contro la non più tollerabile oppressione della corte sabauda.

A Biella, “Sa Die de sa Sardigna” è differita nel calendario di celebrazione alla terza settimana di giugno sia per ragioni climatiche, sia per celebrare la cosiddetta "Battaglia del Solstizio" - o seconda battaglia del Piave - del giugno 1918.

“Sa Die de sa Sardigna” è il Giorno della Sardegna a Biella che, al di là del significato storico, per tutti i Sardi e i non Sardi residenti nel nostro territorio assume il significato di festa dell’incontro, della condivisione, ma soprattutto dell’amicizia. È la festa di una comunità e della sua cultura originaria, cultura dei luoghi, cultura regionale che nel tempo si è conservata in un’isola meravigliosa, che ho la fortuna di conoscere molto bene.

Il territorio di Alghero e l'area protetta di Capo Caccia suscitano in me dolci ricordi, così come allo stesso tempo forte e dolce è il carattere dei Sardi. La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi: ventiquattro mila chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come Paradiso.

Il 17 e 18 giugno avremo tutti la possibilità di vivere un po’ di Sardegna e di regalarci sapori ed emozioni uniche e antiche.