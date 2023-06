Col Cagliari in serie A il canto agli eroi nella poesia di Nicola Loi di Ortueri riecheggia tra Biella e Argentina

Nel filone mitico in cui si cantano le gesta degli eroi si inserisce la poesia che Nicola Loi di Ortueri ha inviato al Circolo Culturale Sardo di Biella per celebrare la vittoria del Cagliari Calcio rientrato in Serie A.

La ricca quotidiana vena poetica di Nicola Loi tracima in nuovi versi composti a seguito del risultato finale conseguito con il Bari. “No at nadu mancu, Bà”, non ha avuto neanche tempo di dire “Bà”, scrive il Poeta nell’aprire l’ode sulle cui note si distende il ballare allegro a “duru-duru” sotto le stelle, “a lugh'e isteddu”.

Squadra del cuore che palpita a Biella e nelle nutrite tifoserie presenti negli oltre 120 Circoli sardi diffusi nei cinque continenti. Eco colta e rilanciata dalle pagine del quotidiano “Unione Sarda”, che ha dato spazio a questo sentire pubblicando immagini e testimonianze giunte dai confini del mondo.

Da Biella, a corredo del componimento poetico, l’immagine di “zia” Bastianedda, all’anagrafe Sebastiana Garippa, 88 anni di Oliena. Anche lei, indossando i colori del Cagliari, tifa a distanza con nipoti e bis nipoti, che vivono a Biella e a Novara.

Canto corale di qua e di là dal mare con al centro le due composizioni “Duru-duru” e “Fortza Casteddu” che, dopo essere state rilanciate sui social, verranno inserite tra i testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. Appuntamenti a cadenza mensile per imparare a leggere e a scrivere in lingua materna contemporanea, tenendo i contatti con la comunità italiana che fa capo al Circulo sardo "Antonio Segni" di La Plata (Argentina) e al Circolo "Su Nuraghe" di Biella.