Al campus Città Studi di Biella una Summer School sull’Economia Civile

Partirà il prossimo 19 luglio la Summer School sull’Economia Civile che Fondazione CR Biella, per mano e cuore del Consorzio Il Filo da Tessere, ha fortemente voluto dedicare ai giovani e giovanissimi, aprendola a studentesse e studenti, appassionati di scienze sociali e lavoratori dai 16 ai 35 anni. La scuola estiva dal titolo evocativo “LA FORZA DI DIRE NOI.

Partecipare, agire, immaginare” si svolgerà nel bellissimo campus di Città Studi Biella, dal 19 al 22 luglio 2023 e chiamerà all’appello le forze migliori del nostro territorio che desiderano esplorare i principi e le pratiche dell'economia civile.

Il progetto è il punto di arrivo di un triennio di attività nelle scuole superiori del Biellese, grazie ad una attenzione al futuro del territorio, che contraddistingue da sempre la visione programmatica della Fondazione e al sodalizio con la prestigiosa Scuola di Economia Civile, che negli ultimi anni ha portato in terra biellese il suo approccio innovativo che tiene insieme i temi economici, sociali e ambientali, promuovendo una visione integrale del progresso e dello sviluppo.

“La scuola di economia civile è un progetto particolarmente caro alla Fondazione che lo ha avviato nel 2020, anno che ha segnato drammaticamente la vita di tutti noi rendendo evidenti i limiti di un modello di sviluppo basato sul consumo infinito di risorse finite – commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo – e abbiamo il dovere di contribuire ad un’economia di oggi e di domani basata sulla sostenibilità. Per questo siamo particolarmente felici di offrire ai giovani la possibilità di formarsi su questi temi a Città Studi, li invitiamo a cogliere numerosi questa opportunità”.

Durante i quattro giorni intensivi, i partecipanti esploreranno i temi fondanti dell’economia civile, con un focus sul tema delle relazioni, del benessere e della felicità pubblica. In particolare, il programma prevede quattro lezioni aperte e in dialogo con i docenti della SEC: mercoledì 19 luglio, I fondamenti dell’Economia Civile, a cura di Ivan Vitali; giovedì 20 luglio, La ricerca del benessere tra identità e relazioni, a cura di Rossana Andreotti; venerdì 21 luglio, L'immaginazione come energia per cambiare i luoghi, a cura di Elena Granata e Fiore De Lettera; sabato 22 luglio, L'economia civile come risposta alle grandi trasformazioni di oggi, a cura di Leonardo Becchetti. L’incontro di sabato 22 luglio alle ore 10.00 con il Prof. Becchetti sarà aperto a tutta la cittadinanza e sarà anche l’occasione per una restituzione pubblica del percorso direttamente dalla viva voce dei giovani partecipanti.

Iscrizione e quote di partecipazione

Le iscrizioni saranno aperte fino al 7 luglio e sono previste quote diversificate a seconda della fascia di età: Per chi vive lontano dal Biellese iscrizione al corso e tutte le attività in agenda, vitto (dal pranzo di mercoledì 19 luglio al pranzo di sabato 22 luglio) e alloggio (notti di 19, 20 e 21 luglio). Sistemazione in camera singola: 250 € (iva compresa), sistemazione in camera doppia: 220 € (iva compresa)

Per chi vive a Biella e dintorni iscrizione al corso e tutte le attività in agenda, vitto (dal pranzo di mercoledì 19 luglio al pranzo di sabato 22 luglio - cene comprese) standard: 100 € (iva compresa) under 35: 80 € (iva compresa) giovani under 26 anni: 60 € (iva compresa)

Open day

Il 21 giugno alle 18.00 è previsto l’open day di presentazione online, sarà possibile seguire l'incontro sul canale YouTube del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere per saperne di più e trovare risposte a curiosità e dubbi: https://www.youtube.com/@ilfilodatessere5052

Per ulteriori informazioni sul programma, sui costi e per procedere con l’iscrizione:

https://biellawelfare.it/scheda-summer-school-economia-civile-19457

https://bit.ly/summer-sec-biella?fbclid=IwAR0b9l1LXUFI678qNgbbRsDM0qD4rZfwt3YHAPJ3ZYQTMwJJCNXwc7vJ_kM