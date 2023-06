Sabato 17 giugno, alle ore 9.30, in piazza Roma, a Vigliano Biellese si terrà la cerimonia di inaugurazione di due nuovi defibrillatori, che verranno posizionati rispettivamente in via Largo Stazione (di fronte alla scuola materna) e in via Milano, all'entrata dei nuovi ambulatori ASL.

L'iniziativa fa parte del Progetto Cuore InForma, promosso dalla società Italian Medical System srl. La cittadinanza è invitata a partecipare.