Poste, un webinar dedicato al tema della brand reputation

Anche in provincia di Biella tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali la “rivoluzione” tecnologica e digitale.

In un mondo sempre più dominato dai big data e dalle connessioni tecnologiche sono molti i canali attraverso i quali è possibile costruire una efficace strategia di marketing e le azioni utili ad analizzare e ottimizzare la customer journey, strumenti che possono essere integrati in funzione delle diverse esigenze o tipologie di impresa. Mercoledì 14 giugno, durante la sessione dal titolo “Strategie di marketing digitale per sviluppare il business e consolidare la brand reputation”, il relatore Michele Delle Fave, responsabile Customer Value Management Imprese e PA di Poste Italiane, parlerà degli strumenti di comunicazione, fidelizzazione e attenzione alla customer experience.

L’evento si terrà in diretta a partire dalle ore 17. Le attività del progetto di Educazione Digitale della Corporate University possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione. in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.