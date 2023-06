Maltempo: piante cadute sulle strade. Ramella Pralungo: “Situazione dovuta all'abbandono dei boschi”

Nella sola notte di domenica 12 giugno, fino alle prime luci dell'alba, i Vigili del Fuoco di Biella, Cossato e Ponzone hanno registrato 13 interventi per smottamenti, allagamenti e piante cadute sulle strade. La settimana scorsa, per un'intera giornata è rimasta chiusa al traffico la Sp 100, che collega Biella con Andorno per una pianta caduta. Cosa sta accadendo? Colpa del clima? Del terreno rimasto asciutto per troppo tempo? Il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo non ha dubbi: il motivo è principalmente da ricercarsi nell'abbandono dei boschi.

“Noi stiamo procedendo con il taglio delle fronde degli alberi che insistono sulle strade di nostra competenza – spiega il Presidente - . Questo è il nostro compito: sfoltire le fronde in modo tale che non creino pericolo a chi viaggia su quella strada. Non possiamo tagliare le piante come e quando vogliamo, perchè non si trovano nel nostro terreno. Il 98% di quelli nei quali si trovano le piante lungo le provinciali non sono di nostra proprietà. E compete a chi è intestato a provvedere alla sua manutenzione”.

Ecco il nocciolo della questione per Ramella Pralungo: “Una volta i boschi erano considerati una risorsa. Oggi piuttosto che andare a tagliare piante dove non arrivi a prenderla comodamente, si preferisce comprarla. E tanti non si sa nemmeno di chi siano”. “In particolare nelle vallate – continua il presidente – quando noi vediamo situazioni di pericolo, facciamo al Comune la segnalazione affinchè contatti il proprietario. Il problema è che anche cercando al catasto, tante situazioni non sono chiare e non si sa a chi rivolgersi. E' una situazione paradossale ma è così. I proprietari sono obbligati a fare manutenzione, ma i boschi oggi sono abbandonati a loro stessi. Poi non nego che anche il cambio di clima sicuramente incide su quanto sta accadendo, ma solo in minima parte. Se ci fosse interessamento dagli interessati, non ci troveremmo a questo punto”.

In caso di emergenza la Provincia interviene: “E in quel caso la legna che viene tagliata – continua Ramella Pralungo – resta per due anni a lato della strada dove non crea alcun pericolo, e se nessuno la reclama, solo allora possiamo venderla”. Nel caso della Sp 100 la Provincia ha interpellato i proprietari privati e le amministrazioni: “Non tutti hanno voluto intervenire – conclude Ramella Pralungo - quindi abbiamo fatto un bando pubblico per cercare qualcuno interessato, e in cambio gli abbiamo lasciato la legna. La pianta caduta la settimana scorsa era di un privato, che quindi è dovuto intervenire a rimuoverla per poi permetterci di riaprire la strada”.