L’impegno del Rotary per i progetti Diversità Equità Inclusione

Cosa c’è di più bello che dare il proprio sostegno per aiutare il prossimo a realizzare un sogno? Con questo spirito il Rotary Club di Biella ed il Distretto 2031 hanno contribuito nella realizzazione del Progetto Brick’s Room nell’ambito del più ampio progetto di Cascina Oremo, un nuovo polo educativo e dell'apprendimento, punto di riferimento per l'educazione, l'orientamento e lo sport inaugurato il 15 aprile 2023 in un'antica cascina biellese. Lo sviluppo sano di un bambino/a deve essere sostenuto da un percorso che gli permetta di essere consapevole di come i propri sentimenti, pensieri ed azioni interagiscono tra loro.

Nello specifico il Progetto sarà incentrato su un programma di sviluppo delle abilità sociali, attraverso l’uso delle costruzioni Lego®, rivolto ai bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico; l’efficacia terapeutica è documentata in un numero crescente di pubblicazioni. Sulla base di questa premessa il Rotary Club Biella ed il Distretto 2031 hanno intercettato la necessità della Cooperativa Sociale Domus Laetitiae Onlus di avviare attività laboratoriali, finalizzate a promuovere la socializzazione e le competenze sociali ed emotive.

I partecipanti si ritroveranno regolarmente nell’apposita stanza allestita presso Cascina Oremo per costruire dei set con i famosi mattoncini e questa sarà l’occasione per lavorare, con il supporto di operatori specializzati, su competenze sociali fondamentali, quali per esempio la collaborazione, la negoziazione, la suddivisione dei ruoli e del lavoro, lo scambio e la gestione del conflitto, incoraggiando la formazione di relazioni amicali. Ogni partecipante avrà di volta in volta un ruolo in cui sperimentare le proprie competenze ed abilità sociali (ingegnere: colui che dà le istruzioni; costruttore: colui che mette insieme i pezzi; fornitore: colui che trova i mattoncini pertinenti).

La Brick’s Room sarà un ambiente comodo, ampio e confortevole ubicato all’interno degli spazi di Cascina Oremo e che sarà appositamente arredato a misura di bambino e per favorire il lavoro in piccoli gruppi e fornito di un’ampia varietà di set Lego e mattoncini misti. Sarà il luogo dove potranno essere ospitati anche laboratori ludico-creativi rivolti alle scuole, con particolare attenzione al tema dell’inclusione, e attività aperte a gruppi di appassionati costruttori di tutte le età. Il Rotary Club di Biella ed il Distretto 2031 ancora una volta hanno risposto alla parola d’ordine: diversità, equità e inclusione (DEI) Il Rotary ritiene infatti che la diversità sia un valore e celebra i contributi di persone di ogni capacità, estrazione sociale, indipendentemente da età, etnia, religione, stato socio-economico, cultura, genere, orientamento sessuale e identità di genere.