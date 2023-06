Dalla Comunità Biellese Aiuti Umanitari 20 mila euro alle popolazioni terremotate della Siria

La Comunità Biellese Aiuti Umanitari CBAU - ODV ha lanciato alcuni mesi fa una sottoscrizione per la raccolta fondi per le popolazioni della Siria colpite dal terremoto del febbraio 2023, fondi da inviare alla Ong AVSI, con la quale collaboriamo da oltre 20 anni in Africa, Haiti, Ucraina.

Dal 2015 AVSI è stabilmente in Siria e lavora, con una rete capillare di partner e progetti, per sostenere la popolazione siriana, provata da 12 anni di guerra. Tra i fondi raccolti con la sottoscrizione e utilizzando fondi propri, CBAU ha inviato la somma totale di euro 20.000,00, divisa in due tranches: la prima all’inizio della sottoscrizione di euro 5.000 (marzo 2023) la seconda al termine della sottoscrizione di euro 15.000,00 (maggio 2023).

L’obiettivo specifico del progetto è quello di prestare immediata assistenza e protezione alle famiglie colpite del Governatorato di Aleppo, contribuendo alla risposta ai bisogni primari (cibo, vestiti, cure sanitarie urgenti) dei più vulnerabili.

AVSI ha inviato il seguente rapporto sulle attività svolte e che svolgono direttamente sul campo:

superata la prima fase dell'emergenza, AVSI sta distribuendo pacchi alimentari, una combinazione di diversi generi alimentari che comprende alimenti che fanno parte della dieta di una persona in modo da soddisfare le sue esigenze nutrizionali quotidiane. Sono già stati ordinati e saranno presto distribuiti altri pacchi alimentari presso la scuola Abu Qasem Al Shabi, una nuova scuola/rifugio dove implementeremo le attività di emergenza. Il restante materiale sarà distribuito in base alle esigenze dei beneficiari segnalate dalla sala operativa di Aleppo.

- Denaro multiuso: secondo i criteri della Sala Operativa e del Cash Working Group (CWG) di Aleppo, ed in coordinamento con SARC, la Mezzaluna Rossa Araba Siriana (equivalente alla nostra protezione civile), AVSI sta fornendo a 600 famiglie vulnerabili di Lattakia e Aleppo, assistenza in denaro.

I beneficiari sono stati selezionati secondo i seguenti criteri di vulnerabilità: 1. Perdita del posto di lavoro dell'unico capofamiglia 2. Lesione grave del capofamiglia 3. Casa danneggiata 4. Casa distrutta 5. Famiglie considerate vulnerabili prima del terremoto (anziani, persone con disabilità, rifugiati interni, ecc…) 6. Reddito limitato (meno di 50 USD) prima e dopo il terremoto. 7. Nessun reddito prima e dopo il terremoto. - sono stati ordinati altri quantitativi di cibo e no food items: kit igienici e kit di vestiario sia per adulti che per bambini, il cui contenuto è stato modificato introducendone una parte per far fronte alle mutate esigenze climatiche.

Il materiale sarà distribuito sia nella scuola/rifugio Hisham bin Abdulmalek che nella scuola/rifugio Abu Qasem Al Shabi, (il restante sarà distribuito ai beneficiari segnalati dalla sala operativa di Aleppo).

Ringraziamo la generosità dei Biellesi che nei 30 anni della sua storia hanno creduto in noi finanziando generosamente i progetti realizzati in diverse zone del mondo.