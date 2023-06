20 anni dell'associazione Ti Aiuto Io, i festeggiamenti cominciano a Candelo

Sono passati vent’anni da quel febbraio 2003; anno in cui nasceva l’Associazione di volontariato TI AIUTO IO. Ispirata da Michele Agnolio, un ragazzo oggi venticinquenne, nato con disabilità e capace di far comprendere quanto un disabile possa essere una risorsa, anziché un problema, per la società in cui viviamo. Da questa idea nacque anche il logo dell’associazione che rappresenta una persona in carrozzina che ne spinge una a piedi.

Questo a simboleggiare il fatto che spesso l’aiuto viene da chi di solito è percepito come chi invece dovrebbe essere aiutato. In questi vent’anni l’Associazione, nata con lo spirito di rappresentare un tassello del ricco mosaico delle associazioni biellesi, ha raggiunto molti degli obiettivi che si era prefissata.

In particolare:

Anno 2003 - Altalena accessibile: donazione al Comune di Candelo di un’altalena per bambini disabili collocata nel parco giochi comunale adiacente alla Chiesa di S.Maria Maggiore

Anno 2005 - Cartelli “sensibilizzatori”: proposta (accettata e realizzata) al Comune di Candelo di collocare accanto ad ogni parcheggio disabili il cartello: Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap

Dal 2006 ad oggi - Il Vino del Sorriso: progetto di recupero di un antico vigneto, in collaborazione con partner del territorio che si occupano di disabilità e integrazione (Anffas, Domus_Tantintenti, Centro Don Franco Picco_Giovanni XXIII, Casa di Dilva, Centro Diurno Cossato), con il coinvolgimento di persone disabili che svolgono un ruolo attivo integrandosi con volontari esperti del settore e sperimentano il rapporto con la natura, fino ad arrivare alla produzione del vino con il supporto dell’azienda Centovigne. Su questo progetto ricordiamo l’importante iniziativa del Bollettino Vite realizzato da Valeria Colombo a supporto di tutti i vignaioli biellesi, le cui offerte vengono destinate all’Associazione (per richiedere il bollettino: colombo@risorsaterra.it).

Anno 2009 - Parco dell’Albero d’Oro: realizzazione di un parco giochi accessibile anche ai bambini disabili nel territorio di Candelo, dotato di giochi e attrezzature speciali, con una raccolta fondi durata 4 anni.

Anno 2010 – Joelette “se non puoi abbattere le barriere…superale”. Acquisto di 4 speciali carrozzine da fuoristrada per accompagnare nei sentirei di montagna e nella natura le persone con disabilità.

Anno 2014 – Bici-carrozzina: acquisito di una speciale bicicletta, dotata di una carrozzina nella parte anteriore, che consente ad una persona disabile di provare il piacere di una gita in bicicletta.

Anno 2017 - Bagno autopulente: installazione presso il Parco dell’Albero d’Oro di un bagno accessibile e autopulente per consentire una fruibilità sempre più ampia del parco.

Il primo degli eventi del ventennale si terrà sabato 17 giugno presso il Salone Polivalente Le Rosminiane, Via Matteotti 48 a Candelo. Si partirà al pomeriggio alle 16:00 con laboratori per bambini, banchetti con i prodotti dei partner dell’Associazione, prove con la Joelette e la bici-carrozzina. Dalle 18:30 inizierà l’apericena: si inizierà con un breve racconto dei vent’anni, ringraziando i tanti amici e sostenitori che hanno supportato l’Associazione; dopo aver cenato insieme si concluderà in musica con l’orchestra Francesco e i Blue Dream.

Gli eventi del ventennale proseguiranno per tutto il 2023 con ulteriori appuntamenti in settembre, presso il Parco dell’Albero d’Oro e ottobre con la Cena del Sorriso, una sera a base di cibi che stimolano il buonumore. Le date sono in fase di definizione.

E’ gradita la prenotazione al numero 3345014244 oppure inviando mail all’indirizzo info@tiaituoio.org.