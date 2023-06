Treni, l'appello di Barazzotto e Susta: “Disservizi su linea Biella-Novara, si trovi soluzione”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sulla linea ferroviaria Biella Novara nell’ultima settimana si sono intensificati i disservizi che da tempo affliggono le centinaia di pendolari che quotidianamente si recano a Novara o Milano per motivi di lavoro, di studio o di salute.

In particolare lamentiamo la soppressione del treno delle 6.02 per Milano, anticipato alle 5.32, nonché i ritardi cronici e i blocchi che impongono a chi è diretto verso Novara di ripiegare sulla linea di Santhià, aumentando così il disagio dei viaggiatori per i trasbordi e gli inevitabili ritardi che si riflettono sul lavoro, sullo studio e sulla qualità della vita di tanti biellesi.

In una città con un declino demografico allarmante e progressivo, afflitta da sempre da collegamenti su strada inadeguati, l'ulteriore penalizzazione e compromissione della linea ferroviaria rappresenta una sfida decisiva per i nostri amministratori locali e per tutta la comunità biellese. Non bastano più le interviste, le dichiarazioni di rito, le rassicurazioni inconcludenti. A poco servono investimenti ingenti sulle linee se non viene assicurato un efficiente ed efficace servizio che consenta di arrivare a Torino e a Milano in tempo utile per le proprie esigenze di studio e di lavoro. Rendere la vita impossibile ai pendolari biellesi è un incentivo ad abbandonare la provincia e funge da elemento respingente nei confronti di chi potrebbe recarsi a Biella da fuori.

Negli anni i biglietti e gli abbonamenti ferroviari sono aumentati, a fronte di un servizio in costante declino. L’abbandono dei cittadini da parte degli amministratori aumenta il disagio e la sfiducia che sono alla base dello spopolamento che aumenterà inevitabilmente l’isolamento della nostra provincia.

Con una rappresentanza politica importante a tutti i livelli istituzionali, la mancata risposta alle esigenze dei pendolari diventa ancor più grave e noi chiediamo che venga affrontata la grave criticità dei trasporti ferroviari in un tavolo straordinario tra istituzioni locali, rappresentanze politiche, economiche e sociali e FF.SS. per intervenire sulle cause delle continue interruzioni soprattutto sulla linea Biella-Novara e trovi una soluzione che consenta uno spostamento più agevole ai pendolari. Ci auguriamo che il nostro appello venga raccolto vista anche la prossimità delle elezioni amministrative”.