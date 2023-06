Trasporti, lo sfogo di Carlo Piacenza: “Povera Biella che neppure riesce a sognare un treno diretto per Milano”

Riceviamo e pubblichiamo: 

“Sono da poco salito su un Frecciarossa a Milano Centrale che fa Reggio E. - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Salerno - Battipaglia !! Si avete letto bene Battipaglia, sorridente cittadina campana famosa per la produzione di mozzarelle che conta 49.000 abitanti. Povera Biella che neppure riesce a sognare un treno diretto per Milano !! Figuriamoci se poi fosse un Frecciarossa non oso neppure pensare quali e quanti benefici diretti e indiretti potremmo vantare su tutta la nostra provincia .

Dobbiamo mobilitarci e gridare ai quattro venti la nostra agonia !! E poi parliamo di sostenibilità! Vogliamo sviluppare il turismo, rendere attrattive le nostre aziende ma come facciamo senza una comunicazione, connessione efficace: il futuro si dice sarà sempre di più nella mobilità pubblica mi immagino persone, famiglie, che potranno vivere nel Biellese dove avrebbero tutti i vantaggi del “bello “ della provincia; scuole, ospedale d’eccellenza, dove il costo delle case o appartamenti costano come un garage a Milano! Ma con il vantaggio di vivere in ambienti non contaminati da smog e rumore ! Un paradiso, si un paradiso.

Ma a questo paradiso bisogna dargli la possibilità di collegarsi ! Pensate un treno diretto che ci mette un’ora o poco più dal centro di Milano a raggiungere Biella ……e il gioco è fatto . Io sono sicuro che sarebbe un nuovo risorgimento per il Biellese, migliaia di famiglie potrebbero decidere di venire a vivere da noi e d’improvviso la città si risveglia, il commercio, i negozi , i ristoranti tornerebbero a recuperare i fasti passati. Ma non solo: anche tutte le nostre industrie potrebbero recuperare un’attrazione di talenti che oggi non riusciamo a far venire a vivere da noi solo perché siamo fuori dal circuito! Attenzione quindi perché se Maometto non va alla Montagna, la Montagna andrà da Maometto e l’esodo dei nostri giovani e future generazioni lasceranno sempre di più i nostri luoghi”.