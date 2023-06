Cimitero di Biella, un lettore: "Le lapidi a terra sono introvabili, è indecente"

Caro direttore, penso che sia vero che le persone vadano rispettate da vive, ma da morte non possono essere dimenticate e soprattutto non è giusto che il luogo dove i loro corpi riposeranno in eterno (o quasi) venga trascurato a tal punto da rendere introvabile una lapide.

E' quanto purtroppo ho constatato che sta avvenendo in questi giorni al cimitero urbano di Biella: le tombe a terra praticamente non si vedono più. Non so se non mettono in diserbante perchè farebbe morire anche i fiori dei nostri cari, ma vi assicuro che così sembra di andare in una foresta per raggiungere certe tombe, non c'è rispetto veramente. Lo trovo davvero indecente. E' capitato altre volte che piovesse tanto e ci fosse erba alta, ma in questo stato il cimitero non lo è mai stato".