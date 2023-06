Sold out la Festa di fine corsi della Rhythmic School

Domenica scorsa, alle cinque della sera, il palazzetto di Candelo occupato in ogni ordine di posti, era pervaso da un’onda emotiva ed elettrizzante che permeava tutti i presenti e creava un sottile filo di Arianna fra le bimbe e le ragazze della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya sulla pedana di riscaldamento e gli spettatori assiepati sulle tribune in attesa di “vivere” ed assaporare lo spettacolo che a breve sarebbe andato in scena sulla pedana principale.

Presentate dalla speaker della manifestazione, puntualissime, ad uscire dalla spettacolare scenografia che, nella zona di ingresso in pedana rappresentava una vecchia TV, uno stuolo di baby ginnaste accolte da un fragorosissimo applauso, che in abiti da farfalle e da coccinelle si sono esibite in una coreografia semplice ma di grande impatto emotivo. Sono poi seguite una serie di scoppiettanti esibizioni a piccoli o grandi gruppi su svariate tematiche e con costumi appropriati… iniziando da Pippi calzelunghe, passando agli Unicorni, ai Flintstones, per arrivare fino all’esibizione di una piccola squadra di calcio composta dai nomi più altisonanti del panorama mondiale.

E’ stata poi la volta di una serie di spettacolari esibizioni individuali, fatte in rapida successione dalle atlete Rhythmic School in cui hanno esibito e “giocato” con grazia e maestria con tutti gli attrezzi della Ritmica. Si è poi ritornati con graziose performances di vari gruppi ad interpretare momenti di cui tutti siamo stati, in qualche misura partecipi, quali le canzoni più famose del Festival di San Remo o la sfilata di miss Universo. Giunti quasi al termine della manifestazione l’ennesima sorpresa della serata … la discesa in campo di dodici mamme ed un papà ad interpretare alcune scene del mitico musical “Grease”, a suggellare la vicinanza e l’affinità fra le famiglie delle atlete e la Rhythmic School, esibizione conclusasi con il ritorno sfavillante in pedana di tutte le atlete e delle bimbe e ragazze dei corsi.

A completare la Festa, la consegna degli attestati di partecipazione ad ogni iscritta ai vari corsi della scuola di Ginnastica Ritmica d’eccellenza da parte del Presidente del sodalizio Carlo Vineis, del Sindaco di Candelo Paolo Gelone e della Delegata Coni per la provincia di Biella Anna Zumaglini. Così come non sono mancati i riconoscimenti allo staff tecnico formato da Giada Vitale, Maria Giulia Sales Neto, Giulia Bocci, Esther Sales Neto, Giada Mello Grand, Giada Lideo, Carlotta Canessa, Mariia Nikitchuk, Elena Chursina, Arianna Prete, la DT Tatiana Shpilevaya ed al gruppo genitori, definiti dal Presidente Vineis “l’anima portante dell’associazione” per la costante disponibilità dimostrata e l’aiuto straordinario fornito durante l’organizzazione delle gare (una decina nel corso dei primi sei mesi del 2023).

Il Sindaco Gelone, oltre ad esprimere i tradizionali saluti ha rimarcato la grande attività sportiva e sociale che la Rhythmic School effettua nei confronti della gioventù e delle famiglie candelesi e non solo, nonché l’aumento significativo di presenze a Candelo, ed al Ricetto, in occasione delle numerose gare di ginnastica Ritmica organizzate dalla società. Ha concluso gli interventi Anna Zumaglini con una nota di merito per l’associazione ed il suo staff tecnico per il miglioramento costante negli anni della qualità tecnica, espresso non solo dalle atlete agoniste, sempre su livelli di eccellenza, ma anche e soprattutto da tutte le partecipanti ai corsi di avvicinamento alla Ginnastica organizzati dalla società: sinonimo di cura ed attenzione all’attività di base, fondamentale per una formazione sana e corretta delle nuove generazioni.