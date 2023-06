Scacchi, Marco Ubezio 10° agli Europei Seniores

Il biellese Marco Ubezio, maestro ed istruttore nazionale–tutor della Federazione Scacchistica Italiana, ha partecipato con eccellenti risultati ai Campionati Europei Seniores.

La manifestazione si è disputata fra maggio e giugno ad Acqui Terme; ben 180 i partecipanti provenienti da tutta Europa, equamente suddivisi nelle due fasce previste, over50 e over65 fra i quali il nostro rappresentante. Dopo 9 combattutissimi turni il risultato finale è stato ottimo: 4 vittorie, 4 pareggi ed 1 sola sconfitta per un inatteso 10° posto impreziosito dal fatto che Ubezio partiva solo dalla 21° posizione fra le teste di serie e risultava alla fine il meglio piazzato della nutrita compagine dei partecipanti italiani.

«Per me è stato un grande onore ed una grande soddisfazione ottenere questo risultato battendomi alla pari con i grandi del passato e riuscendo anche a pareggiare l'incontro con un autentico mito degli scacchi: la georgiana ex campionessa del mondo Nona Gaprindashvili. Ero talmente emozionato all'inizio dell'incontro che ho commesso un grave errore nelle prime mosse, per fortuna ho poi ritrovato la concentrazione necessaria per strappare la patta alla 40° mossa. Grazie a questo risultato sono riuscito per la prima volta in queste competizioni internazionali a salire sul podio riservato ai primi dieci.»

Alla manifestazione erano presenti grandi campioni come l'inglese John Nunn, vincitore del titolo europeo, noto per essere stato il più giovane laureato in matematica nella storia di Oxford. In campo agonistico il maestro Ubezio ha difeso per molti anni i colori delle Società scacchistiche della zona, Vercellese, Valsessera e Valle Mosso; poi dal 2016 è stato ingaggiato dalla Scacchistica Torinese per rafforzare la squadra che milita nel Campionato nazionale di serie A.

In campo didattico negli ultimi due decenni ha svolto un’intensa attività nelle scuole primarie della provincia ed ha preparato molti giovani che hanno disputato i Campionati Italiani Giovanili spesso raggiungendo la zona premi.