Mazzon, Bovio, Piletta e Cortese campioni di marcia alpina di regolarità FOTO

Domenica 11 giugno Sagliano Micca si è vestita con il tricolore in occasione della 43° edizione della gara di marcia alpina di regolarità A.N.A – F.I.E valevole come prova unica di campionato biellese; la manifestazione rientra tra i festeggiamenti dei 90 anni di fondazione del gruppo alpini locale e a tale scopo il gruppo alpini di Sagliano ha voluto accollarsi l’organizzazione di questo evento ricordando anche la figura di Armando Recanzone andato avanti proprio in questo anno, erano presenti la moglie e la figlia Valentina le quali hanno offerto tre targhe in suo ricordo consegnate al primo classificato nella categoria alpini, aggregati e F.I.E. 47 i partecipanti provenienti dalle cinque associazioni FIE e da 15 gruppi alpini del biellese. ritrovo ore 7,30 al campo sportivo di Sagliano, partenza primo concorrente ore 8,30.

Il percorso ideato da Nalin Oliviero, suddiviso in 5 settori per una lunghezza totale di 9 Km e 359 metri, ha condotto i concorrenti a spasso lungo i sentieri che salgono verso Oropa passando prima attraverso il centro di Sagliano con i suoi portoni e le viuzze strette, per poi dirigersi verso cascina Titin, Case Code, cascina Martini, Oneglie e ritorno. Ottima la prova dell’alpino Mazzon Ezio portacolori del gruppo di Lessona che si è aggiudicato il titolo di campione biellese alpini con 72 penalità, alle sue spalle Dell’orco Davide e Coda Caseia Daniele del gruppo di Cossila S. Giovanni.

Per quanto riguarda la classifica alpini aggregati: 1° Bovio Stefano(ANA Masazza) con399 penalità, 2° Pivotto Flaviano ( ANA Andorno), 3° Pozzo Federica (ANA Candelo). Per la F.I.E nella categoria unica, primi due gradini del podio per il G.S Genzianella con il vincitore Piletta Alan che si aggiudica il titolo di campione biellese con 75 penalità, alle sue spalle Perino Mauro e Pivotto Valerio della Pietro Micca Biella. Nella categoria Cadetti titolo per Cortese Laura del G.S Ermenegildo Zegna con 593 penalità, che ha preceduto la compagna di squadra Usarco Matilde. Infine, nella categoria base unica concorrente Rizzo Luisa che ha concluso la gara con 433 penalità.

La classifica completa per la categoria alpini: 1° Mazzon Ezio ( ANA Lessona), 2° Dell’Orco Davide( ANA Cossila S. Giovanni), 3° Coda Caseia Daniele( ANA Cossila S. Giovanni), 4° Gnoato Franco( ANA Masserano), 5° De Giorgis Emilio( ANA Trivero), 6° Perona Luca( ANA Vandorno), 7° Donega Andrea( ANA Salussola), 8° Solesio Davide (ANA Cossila S. Giovanni), 9° Bergero Giuliano( ANA Candelo), 10° Eulogio Marco ( ANA Tollegno), 11° Fortunato Massimo( ANA Cossila S. Giovanni), 12° Pozzo Vanni( ANA Valdengo), 13° Bovio Stefano( ANA Masazza), 14° Borghesio Maurilio( ANA Muzzano), 15° Levis Silvano( ANA Vandorno), 16° Tiboldo Renzo( ANA Tollegno), 17° Passuello Benvenuto ( ANA Trivero), 18° Di Palma Emiliano( ANA Brusnengo), 19° Pivotto Flaviano ( ANA Andorno), 20° Mancin Sandro ( ANA Candelo), 21° Vallera Pier Paolo( ANA Santhià), 22° Pozzo Federica ( ANA Candelo), 23° Virla Andrea ( ANA Andorno), 24° Coda Zabetta Franco( ANA Vandorno), 25° Arco Fabio( ANA Cossila S. Giovanni). Classifica completa F.I.E: 1° Piletta Alan ( Genzianella), 2° Perino Mauro( Genzianella), 3° Pivotto Valerio( Pietro Micca Biella), 4° Negro Claudio ( Villardorese), 5° Catella Sonia( Genzianella), 6° Fontanella Claudio( Zegna), 7° Brera Giorgetto( Genzianella), 8° Mo Ezio( Genzianella), 9° Cortese Gabriele( Zegna), 10° Angelino Giorzet Stefano( Genzianella), 11° Caucino Stefano( Pietro Micca Biella), 12° Fontana Vittorio( Genzianella), 13° Didonè Maurizio( Lessona), 14° Lanza Giuseppe ( Pietro Micca Biella), 15° Ceretti Sergio ( Abazia), 16° Petitti Lucia( Genzianella), 17° Massera Catherine ( Pietro Micca Biella), 18° Fantone Donatella( Pietro Micca Biella), 19° Lanza Rinangela( Pietro Micca Biella).

Il premio per primo gruppo classificato è andato a Cossila S. Giovanni, che ha preceduto il gruppo di Vandorno e Trivero. Miglior Associazione F.I.E il G.S Genzianella. Prossima gara di marcia alpina di regolarità domenica 18 giugno a Ponzone organizzata dal G.S Ermenegildo Zegna.