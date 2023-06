ll team De Stefani con record vince la “Pro- Am del Venticinquennale” al Golf Club Cavaglià FOTO

Giovedì scorso il Golf Club Cavaglià ha iniziato i festeggiamenti dei suoi primi 25 anni di attività con la “Pro- Am del Venticinquennale”. Una bella giornata di sole e il percorso in perfette condizioni, sono stati il teatro ideale per i team capitanati da un professionista della Pgai (con 4 dilettanti) che hanno animato la competizione giocata sulla distanza di 18 buche (punteggio medal) con formula 2 score validi su 5.

Dominio assoluto della squadra guidata da Corrado De Stefani e composta dal Presidente di casa Paolo Schellino, Guglielmo Botto Poala, Vincenzo Sità e Michael Jonsson. I vincitori hanno consegnato uno score lordo di 119 (-17 sul par del campo) realizzando anche il miglior punteggio netto con 109 (-44). Da segnalare (anche se non era prevista una classifica per i professionisti) la prova di De Stefani (giocatore biellese che vanta numerose presenze sull’Alps Tour) che con una carta di 63 ha realizzato il nuovo record del campo.

Nel netto al 1° posto con lo score di 109 è stato premiato il team campione uscente del pro Claudio Manachino (con Yuji Takahashi, Matteo Manachino, Marcello Turotti e Piero Ceresa), seguiti al 2° posto con 112 dal team di Giorgio Del Boca (con Sara Montejo Rey, Tommaso Falla, Paolo Gremmo e Nina Klein) e al 3° con 115 dal team di Giuseppe Monteleone (Enrica Aprile, Gianbattista Corallino, Paolo Mignano e Giovanni Greppi).La venticinquesima stagione di Cavaglià proseguirà poi con una serie di altri eventi dove spiccano i Campionati Nazionali Under 12 in programma l’1-2 luglio e la Gara Nazionale su 36 buche (29/30 luglio), per culminare con la Coppa del Presidente di ottobre.

Sport e divertimento sabato al Golf Club Cavaglià con Il ritorno della Top Race, uno degli appuntamenti clou del calendario gare del circolo biellese che ha inaugurato la stagione estiva con grigliata e open bar finale in piscina. La competizione a squadre promossa da Lucio Salogni si è giocata con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4, medal) e ha visto al via un’ottantina di partecipanti. Nel lordo ha prevalso il team composto da Massimo Stesina-Daniele Tonso-Edoardo Ramella-Jay Rohan Silva con lo score di 140 (+4).

Nel netto vittoria di Giuseppe Gaeta/Silvia Malinverni/Renata Torazzo/Fabrizio Ronchetta con 115 (-21) seguiti al 2° posto da Piero Ceresa/Lucio Salogni/Giovanni Tallia/Marcello Turotti con 117 (-19) e al 3° netto da Rudy Saccà/Fabrizio Rossetti/Paolo Brugiafreddo/Angelo De Marchi con 119. I premi speciali prevedevano 3 nearest maschili e femminili. Alla buca 6 sono andati a segno Lucio Salogni (m. 1,87) e Monica Corallino (m. 2,05), alla buca 9 i migliori sono stati Massimo Stesina (m. 2,58) ed Enrica Aprile (m. 2,57), mentre alla buca 10 i più precisi sono stati Gianpiero Coppo (m. 0,54) e nuovamente Monica Corallino (m. 6,74).

Domenica al Gc Cavaglià si è disputato il classico Trofeo Monterosa (18 buche, Stableford).Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Simone Bucino Cavaglià punti 37, 2° Lordo Alberto Schellino Cavaglià 32.1° Netto Alberto Caneparo Cavaglià 43, 2° Netto Fabrizio Ruffino Cavaglià 42, 3° Netto Sergio Protti Cavaglià 41. 1° Ladies Giuseppina Brignoli Cavaglià 39. Nearest to the pin buca 10 Mario Bartaccioli m. 1,28. Giovedì farà tappa a Cavaglià la prova del The Challenge by Blu Vacanze (18 buche Stableford 3 categorie) con gadget per tutti i partecipanti (tris di palline) e premi ad estrazione. Sabato tornerà il circuito Players Challenge Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie, a fine gara premiazione e rinfresco).

Premi in lingottini d’argento, previsti nearest to the pin e driving contest e gadget per tutti i partecipanti. Domenica c'è in programma l'atteso “Golf Samba Dedicato a Frank” (18 buche Louisiana a 4 medal, a fine giornata premiazione e rinfresco con pasta) appuntamento molto sentito dedicato a Franco Ceresa socio del club prematuramente scomparso tre anni orsono. Un’anticipazione sulla prossima settimana: giovedì 22 giugno scatterà il circuito estivo Apericup che quest’anno sarà sponsorizzato da Selecar e metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa) per il 1° netto e il 1° lordo del classifica (validi 4 score su 6) anche due Phantom 2 (il GPS della Bushnell che dispone di oltre 38.000 campi precaricati in tutto il mondo). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.