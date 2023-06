BFB, prove gratuite sotto canestro per tutte le ragazze biellesi

Sempre molto attiva la società biellese di pallacanestro femminile. A campionati finiti, al termine della stagione, quando tutto il mondo sportivo va in vacanza, il Basket Femminile Biellese continua le sue attività.

Mentre la dirigenza sta lavorando per il prossimo anno, le ragazze continuano a lottare sotto canestro. Le attività si susseguono. Sabato scorso a Verrone è andato in scena il torneo interregionale under 14 Terra della Lana, che ha visto ospiti della società laniera Bollate Milano, Varazze e Savigliano, quest'ultima vincitrice del quadrangolare. Appena finita la festa, domenica ben cinque ragazze under 14 indossavano nuovamente la divisa per partecipare al Torneo delle Province organizzato da Fip Piemonte.

Da lunedì è iniziata la versione estiva degli allenamenti. Due volte alla settimana le ragazze di tutte le categorie si troveranno fino a fine luglio per proseguire allenamenti e perfezionare la tecnica.

"L'esperimento fatto lo scorso anno" dicono dalla dirigenza "di proseguire le attività anche nei mesi estivi ha avuto notevole riscontro. Abbiamo deciso di ripeterlo anche quest'anno dando la possibilità di accedervi alle ragazze di altre società. Tutte le società biellesi terminano l'attività specifica, qualcuna organizza i centri estivi, ma poche continuano ad insegnare basket con professionalità. Diverse ragazze in estate sono obbligate a sospendere il divertimento o, al massimo, possono fare due tiri al campetto. Noi abbiamo visto la voglia di continuare ad allenarsi e ci siamo organizzati per continuare a lavorare fino a fine luglio. La novità di quest'anno? Apriamo le porte a quelle ragazze di altre società biellesi che hanno voglia di rapportarsi con il basket e con nuove compagne. In più ospiteremo tutte in maniera assolutamente gratuita. In un momento sempre più difficile per le famiglie, avere la possibilità di continuare a praticare le attività gratuitamente è sicuramente un'importante opportunità che la Bfb offre (per info 3470387381 - 3402916806)".