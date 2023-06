All'Oasi Zegna un concerto esperienzale: sintonia tra Terra e Sole

Come ogni anno, alla Cascina Caruccia ci sarà il concerto di Emiliano Toso.

Nato a Biella, biologo molecolare, Toso è riuscito a coniugare questa professione con la sua passione per la musica e la composizione: è nata così la “Transational Music”, una melodia in grado di tradurre in note le emozioni vissute a livello profondo, che viene suonata con strumenti acustici accordati a 432Hz, la stessa frequenza del corpo umano e della Terra.

Per provare l’emozione del concerto esperienzale “Tra terra e cielo”, l’appuntamento è per sabato 17 giugno 2023 alle ore 17.30 alla Cascina Caruccia, un meraviglioso luogo di calma e colore immerso nella natura, un posto magico in cui lasciarsi andare a questa magica melodia. Basta portare una coperta o un cuscino per godere appieno della musica e della natura.

Biglietti al costo di 22,40 euro da acquistare su qui