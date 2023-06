In Consiglio regionale un minuto di silenzio per Berlusconi: “Ha stravolto il modo di fare politica”

Il Consiglio regionale si ferma per ricordare Silvio Berlusconi. Il giorno dopo la scomparsa dell’ex primo ministro anche l’aula di Palazzo Lascaris ha voluto ricordare la figura del presidente di Forza Italia, i cui funerali si svolgeranno domani a Milano.

“Ritengo doveroso esprimere il più sentito cordoglio di quest’aula per la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi. Con la sua morte se ne va un pezzo di storia del nostro Paese: la sua discesa in campo nel 1994 ha stravolto il modo di interpretare la politica, di come ascoltare i bisogni dei cittadini. Questo è indiscutibile, al di là dell’appartenenza di ognuno di noi”, ha affermato Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale.

“Provo tristezza e rispetto umano: ha rappresentato un simbolo di modernità, innovazione e pensiero. Il suo impegno è stato totale, in ogni sfida che ha intrapreso per rilanciare l’Italia. Alla sua famiglia e a Forza Italia vanno le mie condoglianze e quelle di tutto il Consiglio regionale del Piemonte”, ha concluso il presidente.