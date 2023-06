Il significato religioso simbolico del vino, incontro in seminario a Biella con monsignor Francesco Ravinale

“Non hanno più vino“ (nozze di Cana), è il titolo dell'evento durante il quale si parlerà del significato del vino nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Un valore cristiano, un valore sociale, dall'antichità a noi.

Per chi vuole approfondire il significato religioso simbolico del vino, per chi vede nel vino un elemento di socialità e di amicizia, per chi è interessato al valore storico del vino nell’evoluzione della civiltà, per conoscere e valorizzare le coraggiose iniziative imprenditoriali di valorizzazione di questa storica coltura, è stato organizzato un incontro con monsignor Francesco Ravinale, Vescovo emerito di Asti già rettore del Santuario di Oropa, Assistente spirituale gruppo interregionale Ucid in seminario Vescovile, via Seminari 9, a Biella nella Sala Ferraris Mercoledì 28 giugno Ore 18:00 ore 20:00.

Per chi ha necessità c'è Possibilità di parcheggio interno nel cortile del Seminario.

Seguirà, per chi lo desidera, un momento di fraternità con una degustazione con vini.

Offerta minima per la degustazione, a favore del Seminario: euro 10 Sin dall’antichità il vino ha rappresentato un forte valore simbolico e ha caratterizzato la vita sociale di molte civiltà oltre a essere anche una componente importante dell’economia di molti sistemi agricoli; accanto al suo valore e significato nel cristianesimo si collocano altri valori di cultura, di socialità, di amore della terra, di ripresa delle tradizioni, anche nel nostro territorio

Ingresso libero info mail emittente o 335 52 03 698