Cerrione, arriva l'Event’s Village 2023 per una settimana ricca di appuntamenti

Si terrà a Vergnasco l'Event’s Village 2023, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Cerrione, con il patrocinio del Comune. L’evento inizierà questa sera e presenterà musica, sport e appuntamenti gastronomici, per l’occasione anche il Palio delle Contrade, dal 13 al 17 giugno e il 7° Trofeo “Water Volleyball”, fra il 17 e il 18, che a causa dell’emergenza idrica si svolgerà sul campo in sabbia.

Il 15 giugno, sarà possibile prendere parte al 4° Memorial “Ciao Massimo”, con gare podistiche e giochi sportivi, per concludere il 18, con il 22° Raduno di moto d’epoca. Per il programma approfondito si consulti la locandina e per ulteriori informazioni: 347.406.2175.