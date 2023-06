Agrifood Export Hub, Camera di Commercio a sostegno del business all’estero di imprese agroalimentari e vitivinicole

Prenderà il via a fine giugno il progetto “Agrifood Export Hub”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con l’Azienda Speciale Fedora, per supportare lo sviluppo internazionale delle imprese agroalimentari e vitivinicole delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Il progetto prevede l’accesso a servizi di informazione, assessment e orientamento per aiutare le imprese del quadrante a migliorare l'approccio ai mercati esteri, sfruttando anche le opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

I primi appuntamenti si svolgeranno nelle mattine di martedì 27 giugno e 4 luglio 2023 (orario 10.00-12.00), date in cui sono previsti due webinar gratuiti dedicati ai mercati agroalimentari rispettivamente di Polonia-Olanda e Francia-Spagna. Seguirà in autunno, nei giorni 23 e 24 ottobre, un incoming con buyer provenienti da questi quattro Paesi che avrà luogo in presenza presso la sede camerale di Novara. «Cibo e vino sono prodotti particolarmente apprezzati all’estero e simboli per eccellenza del Made in Italy» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Questo progetto vuole essere un acceleratore per l’export delle nostre imprese agroalimentari e vitivinicole, che verranno sostenute nello sviluppo del proprio business all’estero attraverso attività calibrate in base al livello di preparazione e alle reali potenzialità possedute, dando la possibilità di partecipare alle iniziative più adatte alle specifiche esigenze della propria realtà aziendale».

L’iscrizione ai webinar è libera e gratuita per tutte le imprese interessate, mentre per l’adesione ai B2B di ottobre e alle attività di assessment e orientamento è richiesta la registrazione dell'impresa partecipante al portale del Progetto SEI - Sostegno all’Export dell’Italia www.sostegnoexport.it (non necessaria per le imprese che hanno già partecipato a precedenti edizioni del Progetto SEI). Per la sola partecipazione ai B2B è inoltre prevista una quota di adesione pari a 100 euro +IVA: le adesioni dovranno essere effettuate inviando modulo di adesione e company all’indirizzo internazionale@pno.camcom.it entro giovedì 6 luglio 2023.

La modulistica è disponibile sul sito della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte www.pno.camcom.it, unitamente ai link per iscriversi ai webinar di giugno e luglio. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e sul progetto “Agrifood Export Hub” possono essere richieste all’Azienda Speciale Fedora (telefono: 0161.598.296/242 – 015.359.9354; e-mail: internazionale@pno.camcom.it).