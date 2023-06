Coltivano stupefacente dentro casa con quasi 100 piante di canapa ritrovate: arrestati due biellesi FOTO

Nel solco di un’attività diretta a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio biellese, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, rispettivamente 43 e 46 anni, perché trovati in possesso di numerose piante di canapa. L’indagine, svoltasi con il coordinamento della Procura della Repubblica di Biella, ha preso le mosse da una perquisizione domiciliare eseguita dagli operatori della Squadra Mobile presso un magazzino in uso al quarantatreenne.

All’interno del locale veniva riscontrata la presenza di cinquantanove piante di canapa in vaso, con infiorescenze; un filo sospeso con fusti di piantine appese con infiorescenze dal peso di 737,2 gr, sul suolo lo scarto della restante parte della piante del peso di 1047,2 gr, un bilancino di precisione e altro materiale per la coltivazione. Successivamente, la perquisizione veniva estesa al domicilio ove venivano rinvenute altre trentasei piante di canapa in vaso, alcune delle quali all’interno di un box dotato di lampade e ventole; barattoli in vetro e plastica contenente stupefacente di tipo marijuana per un peso di 8,9 gr, cinque buste in plastica trasparente con dentro infiorescenze dal peso di 1660 gr., ventitré siringhe contenenti sostanza semi liquida, presumibilmente resina di cannabis, un bilancino elettronico di precisione, alcune bustine di diverse dimensioni per il confezionamento e altro materiale per la coltivazione.

Presumendo un’attività di coltivazione finalizzata alla produzione di infiorescenze, il quarantatreenne, sentito il Sostituto Procuratore di turno, veniva tratto in arresto. Successivamente, su richiesta del Pubblico Ministero in udienza veniva disposta nei suo confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Nei giorni successivi, durante l’ordinaria attività di contrasto alla diffusione di stupefacenti, gli operatori della Polizia di Biella fermavano un soggetto, visto più volte in compagnia di pregiudicati per reati in materia di droga, il quale – in evidente stato di agitazione – riferiva di possedere dello stupefacente presso la propria abitazione.

Alla luce delle dichiarazioni gli operatori procedevano mediante perquisizione domiciliare, attività che sortiva esito positivo consentendo di rinvenire tre buste contenenti 150 gr. di sostanza di tipo marijuana, un barattolo contenente 1, 6 gr. di sostanza di tipo marijuana e 5 piante di canapa sviluppate, coltivate in vaso, tre delle quali con infiorescenze. A colloquio con gli operatori lo stesso riferiva di aver acquistato della sostanza stupefacente proprio dal quarantatreenne arrestato nei giorni precedenti, produttore a suo dire di marjuana legale, senza però fornire alcuna documentazione attestante quanto riferito. Per tale motivo, sentito il Sostituto Procuratore di turno, il quarantaseienne veniva tratto in arresto, misura successivamente convalidata su richiesta del Pubblico Ministero in udienza.