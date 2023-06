Tamponamento tra due auto a Cerrione, una donna in ospedale

Aggiornamento ore 12.30 13 giugno

Una vercellese di 62 anni è stata trasportata dal 118 in ospedale per accertamenti, a seguito del tamponamento stradale avvenuto ieri, a Cerrione, sulla Provinciale 143. Indenne l'altro conducente, un biellese di 20 anni. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri.

Il fatto 12 giugno

Incidente nel pomeriggio di oggi a Cerrione, lungo la Strada provinciale 143.

A rimanere coinvolte sono state due auto, e dall'impatto uno dei veicoli ha anche preso fuoco, anche se i danni sono rimasti per fortuna limitati in quanto è stato spento immediatamente. Non risultano esserci stati feriti.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.