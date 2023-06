Disagi alla viabilità a Biella dove un furgone in transito ha perso gasolio sulla strada. È successo poco prima delle 13 di oggi, 13 giugno: per sicurezza, gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a chiudere la strada tra la rotonda di via Pietro Micca e via Lamarmora e il tracciato di via Ivrea, così da consentire le operazioni di pulizia.