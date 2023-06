Ancora piogge nella notte: frana, albero trancia cavi e cantina allagata

Intervento dei Vigili del Fuoco di Ponzone a Masserano per un albero di grosse dimensioni crollato sulla sede stradale. Nella caduta ha tranciato alcuni cavi dell'alta tensione. È successo stamattina, in frazione Bozzone.

Sempre in zona, è stata segnalata da alcuni residenti una frana di piccole dimensioni, subito arginata e messa in sicurezza dalle squadre presenti. In mattinata è previsto l'arrivo dei tecnici preposti per le operazioni di ripristino del servizio.

A Castelletto Cervo, invece, si sono registrati alcuni allagamenti: in particolare, una cantina è stata invasa completamente dall'acqua a causa delle intense precipitazioni di queste ore. Infine, ha riaperto ieri sera la strada di via Lorenzo Baretto, nel quartiere Lorazzo di Cossato, colpita da un piccolo smottamento

