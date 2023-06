Questa è la domanda che mi chiedono sapete chi ? Ragazzi fascia età 15/25

L’Influencer può essere un lavoro? La risposta è SI

“ Io sono una imprenditrice e una web marketing influencer e il mio blog è diventato un vero lavoro”. Ogni giorno trasformo in storytelling un prodotto o un servizio ponendoli in una cornice interpretativa e trasformandoli in inchiostro digitale, strumento per fare marketing. Anzi, diciamolo a chiare lettere: per aumentare le mie vendite e portare dei benefici economici. La mia linea beauty, i miei Brand, i miei libri, vengono pubblicizzati tramite video, Reel, storie, con contenuti precisi e definiti a tavolino, nulla è lasciato al caso. Definisco parametri di divulgazione con maniacale attenzione agli algoritmi alla durata delle visualizzazioni dei video e soprattutto alle conversioni ( che in parole povere significa fatturato). Analizzo e profilo i miei clienti in ordine di categoria, età, provenienza.

Questo può essere considerato un lavoro? La risposta è sì.

Tuttavia l’influencer è una professione e va disciplinata con regole fiscali e certezze necessarie !!! Se fatturi vuol dire che lavori e se lavori devi avere la tua partita iva !!! Su questo punto sono molto decisa !!!

La maggior parte delle opinioni contrarie si basano su incomprensioni, nascono da antipatie nei confronti di chi si definisce influencer e lavora in nero ( troppe/i a mio avviso). O sono legate a una non conoscenza del ruolo: basta leggere i commenti per capire che non c’è molta chiarezza sul lavoro di influencer. Molti dicono che l’influencer non sia un lavoro e che è solo un’etichetta che si attribuiscono le blogger per darsi un tono. Chiaro, gli eccessi sono dietro l’angolo.

Ma c’è una materia che risponde al nome di “Influencer Marketing”, ci sono professionisti che ci lavorano e aziende che sfruttano queste strategie per portare vantaggi concreti.

Perché, quindi, il web influencer non dovrebbe essere un lavoro? Perché non dovrei essere riconosciuto come un professionista se dedico tutte le energie per rendere i miei spazi sempre più adatti alle necessità del pubblico e delle aziende? In fin dei conti cosa è il web influencer? È chiaramente uno strumento. Uno strumento legato all’inbound marketing che segue la logica dell’utilità. Del far trovare alle persone giuste il messaggio che stanno cercando.

Ma ciò che un influencer pubblica sul suo blog è un prodotto che pochi riuscirebbero a confezionare. Perché da un lato sponsorizza, crea dei contenuti per spingere un’azienda, dall’altro deve rispettare la community.

La maggior parte delle voci che criticano e offendono il lavoro degli influencer ignorano il grande equilibrio che bisogna coltivare per nutrire un gruppo coeso che può rinnegarti da un giorno all’altro. Basta un passo falso per ritrovarsi con un pugno di mosche. Perché un web influencer deve la sua forza a due grandi elementi: l’onestà e il gusto.

Devi essere corretto nei confronti di chi legge i tuoi articoli. Sono disposto ad accettare e godermi un contenuto sponsorizzato, ma deve essere riconosciuto come tale. Non devi propormi false scelte editoriali: devo avere indicazioni chiare sui tuoi rapporti commerciali.

La sintesi è la fiducia.

Il secondo punto è il gusto.