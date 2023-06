“Il miracolo dell’acqua in noi e nel sacro”, parola di Giuseppe Giordano

L’associazione culturale NuovaMente organizza venerdì 16 giugno alle 21 la conferenza “Il miracolo dell’acqua in noi e nel sacro” con Giuseppe Giordano, ricercatore e studioso di radioestesia, architettura sacra e geobiologia.

La serata si terrà presso la sede di Biella (Viale Macallè 10), con ingresso libero e prenotazione obbligatoria (3470537574).

Nella mitologia e nella religione, l’acqua è sempre presente come elemento sacro e in tutto il mondo si possono scoprire significati comuni che legano culture anche molto distanti tra loro.

Dal cristianesimo al buddismo, dall’induismo all’Islam, il simbolismo dell’acqua è sempre protagonista della vita spirituale dei popoli e accomuna tutte le fedi.

L’acqua è un simbolo potente, che assume significati differenti che riguardano sempre i momenti di passaggio più importanti dell’esistenza. È il simbolo per eccellenza della vita, della rinascita e della purificazione, e per questo è anche talvolta presente nei riti funebri. Incarna il principio femminile, sia per gli aspetti legati alla fertilità, sia per il carattere di elemento liquido, puro, adattabile e ricettivo.

È visto come un elemento dalla forza misteriosa, in grado di trasformarsi continuamente, penetrando il suolo e la roccia e nutrendo la terra sotto forma di pioggia. La simbologia dell’acqua è articolata e complessa e cambia a seconda del tipo di acqua: l’oceano, ad esempio, è tradizionalmente visto come una forza o divinità maschile, mentre le sorgenti, vicine alla selva e ai boschi, sono associate a divinità femminili.

I simbolismi e le allegorie dei miti antichi si possono ritrovare nelle grandi religioni, e tutti questi elementi legano insieme le grandi narrazioni sacre dell’umanità, dai bagni rituali dei Misteri Eleusini dell’Antica Grecia alla meditazione dei monaci shintoisti del Giappone.

Partendo dalla religione a noi più vicina, il Cristianesimo, facciamo un giro per il mondo alla scoperta del sacro nell’acqua.