Ci sono storie da raccontare, da non dimenticare per far sì che le tradizioni continuino a vivere con noi e per noi.

3 appuntamenti dove verrà raccontato tutto, ma proprio tutto su chi erano i Carrettieri e come vorremmo che tornassero ad essere parte della storia di oggi.

3 date: 15 giugno, 13 luglio e 14 settembre, dalle 21 alle 22.15 in via per Chiavazza 49, presso la sede dei Carrettieri di Vigliano. Per info e prenotazioni (consigliata): @associazionecarrettierivigliano o 333 266 2599.