Alpini di Tollegno in festa per i 90 anni di fondazione (foto di repertorio)

Si terranno il 16 e il 17 giugno, i festeggiamenti del 90° anniversario di fondazione (1933 – 2023) del gruppo Alpini di Tollegno, in collaborazione con il Comune.

Il programma prevede venerdì alle 20.30 uno spettacolo teatrale itinerante dove la compagnia "Storie di Piazza" presenta "Tollegno: 90 anni in cammino con gli Alpini". Il ritrovo si terrà presso il parcheggio della Chiesa parrocchiale, in via Garibaldi e al termine, rinfresco presso la sede Alpini. Sabato, invece, cerimonia dell'alzabandiera alle 17, con saluti e allocuzioni; seguiranno sfilata dalla sede alla chiesa parrocchiale, con l’accompagnamento musicale della Fanfara alpina di Pralungo, e Santa Messa, con benedizione del nuovo gagliardetto.

Infine nuova deposizione della corona d’alloro in piazza San Germano e al cippo in piazza Alpini d'ltalia, con sfilata fino alla sede del gruppo, aperitivo in sede e cena presso la palestra comunale (ore 20). Gli organizzatori invitano la popolazione a partecipare ed esporre il tricolore. Si ricorda che le prenotazioni per la cena dovranno essere effettuate entro domani. Per ulteriori informazioni: Silvano 338.356.8840.