Biella, viabilità modificata in Riva fino a venerdì

In seguito al cedimento dell'asfalto in Riva per le intese piogge (leggi Biella danni all'asfalto) tra via Italia e Costa di Riva, via Italia in Riva resterà chiusa fino a venerdì.

In particolare, secondo quando si legge in un'ordinanza del Comune di Biella, per eseguire lavori urgenti per rete fognaria e idrica, è istituita la sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati per permettere l’esecuzione dei lavori in via Italia ( da intersezione con via Marocchetti a intersezione con via Tollegno ), in Via Salita di Riva ( tratto compreso tra via Italia e via Serralunga) dalle ore 12,00 del 12.06.2023 alle ore 18.00 del 16,06,2023.

Per i tratti di via Italia e di via Salita di Riva al di fuori dall’area strettamente di cantiere i residenti e gli aventi diritto potranno accedere con modalità di doppio senso di marcia.

E’ inoltre istituito il limite di 30 km/h, il restringimento della carreggiata lasciando una porzione di carreggiata transitabile ai veicoli di almeno 3 metri di larghezza nel tratto interessato dai lavori area e temporalità di cui al punto uno.