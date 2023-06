Vespa Club Biella in festa a Valdengo tra giri turistici e un occhio alla solidarietà FOTO

"La più bella soddisfazione, sono gli innumerevoli messaggi che ci inviano e i continui commenti positivi delle molte persone che sono venute alla festa di sabato 10 giugno". Questi i primi commenti a caldo del presidente del Vespa Club Biella Erika Ferro, a seguito della serata Vespa 50 Special Party organizzata e voluta fortemente dal Club e da Giorgio Fantini Titolare della discoteca Jimmy's e dell'area Peschiera eventi.

La giornata è partita con un apprezzatissimo giro turistico del Biellese con decine di Vespisti che giunti poi a Valdengo, hanno fatto un trionfale ingresso nel giardino estivo della Discoteca, parcheggiandole in bella mostra. L'intera area è stata addobbata con colori sgargianti, una postazione selfie presa d'assalto dalle molte persone accorse che hanno consumato a Bordo Piscina un ricchissimo apericena, a fare da sottofondo la musica dei due DJ che hanno poi dato il via al ballo ripercorrendo non solo brani musicali attinenti alla Vespa, ma con un repertorio revival che ha visto la pista da ballo gremita fino al termine della serata. Molto apprezzati inoltre sia i gadget creati da Vespa Club Biella, Jimmy's e dallo sponsor Claudio Forno dell'officina VESPIK di Biella, omaggiati ai Vespisti insieme ad un bell'adesivo creato e messo a disposizione da Corrado Rovida.

Nella serata come sempre il Vespa Club Biella, si è distinto per l'impegno di solidarietà, anche questa volta in favore delle popolazione dell'Emilia Romagna, colpite dall'alluvione, con una raccolta fondi con cui si acquisteranno generi alimentari che porteranno direttamente i membri del direttivo del Club laniero al Vespa Club Forlì. Il divertimento è stato notevole e tutti hanno apprezzato la serata che coincideva inoltre con l'inaugurazione del giardino estivo del Jimmy's e sono state diverse le richieste di mettere in programma la seconda edizione che si prospetterà ancora più bella e scoppiettante.