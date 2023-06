Le moto più desiderate nel 2023: scopri le ultime tendenze nel mondo delle due ruote

Quali sono le moto più desiderate del 2023? Le ultime tendenze nel mondo delle due ruote delineano i modelli più accattivanti e le caratteristiche preferite in base a cui gli appassionati di motociclismo si stanno muovendo per i loro acquisti.

Toccando le varie categorie, dalle naked alle enduro, dalle tourer alle sportive, fino alle novità nel segmento elettrico, ecco una gamma di modelli che stanno avendo particolare successo.

In ogni caso, per un maggior approfondimento, sul sito di inmoto.it è possibile scoprire e confrontare tantissimi modelli dal punto di vista di prezzo, caratteristiche tecniche, esperienza di guida. L'intramontabile passione per la motocicletta resta sempre il comune denominatore, in un mercato che nei primi quattro mesi del 2023 è cresciuto del +16,4% rispetto all'anno passato.

Le moto più desiderate nel 2023: comanda l'enduro

Le moto più vendute quest'anno appartengono in gran parte alla categoria enduro. Come la CRF1100L Africa Twin, il cui modello uscito nel 2022 è l'ultimo di una serie trentennale da sempre caratterizzata da spirito avventuroso e look aggressivo, in pieno stile rally. Una moto da 1100 cc ideale per il fuoristrada ma adatta a ogni contesto.

Tra le enduro più desiderate c'è quindi il Benelli TRK 502 - anche nella versione adventure TRK 502 X - una crossover ben equipaggiata con motore bicilindrico da 500 cc adatta anche per viaggi lunghi grazie a un elevato livello di comfort.

Molto richiesta l'enduro stradale BMW R 1250 GS, che propone ben sette modalità di guida. A trainare il segmento contribuiscono inoltre la Yamaha Ténéré 700, la Ducati Multistrada V4 (e anche V4S), la Honda NC 750 X e la Morini X-Cape,.

Le moto da turismo

Nella categoria turismo sta ottenendo ottimi risultati la Yamaha Tracer 9, caratterizzata da un motore da 890 cc a basso consumo di carburante, con autonomia di oltre 350 km. Una moto indicata per lunghe distanze, con livelli top di comfort e sicurezza, senza tralasciare un carattere sportivo che rende il viaggio ancor più emozionante.

Richieste alte anche per la Yamaha Tracer 7, una sport tourer da tutti i giorni, in grado di assicurare una dinamica esperienza di guida, sia in città che fuori, in un quadro di grande versatilità. La cilindrata è 690 cc e il telaio è dotato di carenatura che protegge ottimamente dal vento, senza perdere il look sportivo.

Molto adventure è anche la Honda CB500 X, una crossover urbana compatta e versatile, grazie al suo nuovo impianto frenante, alle sospensioni a lunga corsa e a un aggressivo motore bicilindrico.

Le altre categorie e le elettriche

Spaziando negli altri segmenti, tra le naked i principali oggetti del desiderio dei motociclisti sono la Guzzi V7, la Honda CB 750 Hornet, le due Yamaha M7-07 e MT-09, mentre Kawasaki tiene la posizione con la sua Z 900. Piuttosto gettonate anche la Royal Enfield HNTR 350 e la Triumph Street Triple. Tra le custom spicca anche qui una Royal Enfield, la Super Meteor 650.

Infine, tra i modelli di moto elettriche più ricercate figurano quelli di VMoto Soco (Stash, F01, On-R, Off-R), di Zero Motorcycles (Cypher III+) e di Electric Motion (Escape ed Epure), con prevalenza delle naked.