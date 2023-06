Fondo Edo Tempia, una donazione dal riciclo dei reggiseni

È durata un mese “Ricicli-amo”, l’iniziativa del negozio La Fiorentina di Biella per sostenere i programmi di prevenzione e ricerca sul cancro del Fondo Edo Tempia. Ed è andata così bene che Paola Bellancini e Carolina Garavaglia, le titolari della storica vetrina del centro, stanno già pensando a nuove idee sulla stessa falsariga. Nella mattinata di martedì 13 giugno hanno tracciato il bilancio del maggio di solidarietà insieme a Viola Erdini, presidente della Fondazione Tempia, e al direttore sanitario Adriana Paduos.

Nello stesso tempo c’è stata la consegna della donazione, frutto dell’iniziativa: per ogni reggiseno usato portato in negozio, La Fiorentina ha accantonato un euro per il Fondo Edo Tempia e nello stesso tempo ha consegnato un buono sconto di dieci euro alle clienti. Non solo: i reggiseni ancora in buono stato saranno affidati a una cooperativa che li riutilizzerà per progetti di sostegno a persone bisognose.

«Il successo ha superato le nostre aspettative» dice Paola Bellancini «e tante persone non hanno aderito per lo sconto, ma per compiere un gesto di solidarietà». Alla fine sono stati riciclati 270 reggiseni e la donazione è stata pari a 270 euro. «Certamente» aggiunge Carolina Garavaglia «riproporremo qualcosa di simile in futuro».

Altrettanta è la soddisfazione del Fondo Edo Tempia, espressa da Viola Erdini e Adriana Paduos: «C’è un dettaglio bello in più. Si tratta di un’iniziativa ideata e organizzata in tutto e per tutto da La Fiorentina che ha pensato a un modo per dare un aiuto alle nostre pazienti. Siamo felici che il Fondo sia stato il partner in questa occasione e contiamo di essere al fianco delle titolari del negozio anche in quelle che verranno».