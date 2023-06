A Biella la XXX^ Edizione della Gara Regionale di Primo Soccorso

Sabato 17 giugno la Città di Biella ospiterà la XXX^ Edizione della Gara Regionale di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, evento che, dopo le restrizioni pandemiche, ritorna a svolgersi nella piena normalità.

Oltre alle due squadre in rappresentanza della Lombardia, i restanti 200 partecipanti giungeranno da tutto il Piemonte e saranno chiamati a misurarsi con simulazioni di scenari emergenziali quali calamità, infortuni, incidenti domestici e sul lavoro, a fronte dei quali attuare le tecniche ed i metodi di soccorso appropriati.

La Croce Rossa Italiana dedica da sempre particolare attenzione alla formazione dei propri volontari, considerando il primo soccorso un elemento fondamentale per la tutela della vita e della salute dell’uomo. Le gare di primo soccorso rappresentano un momento di alto valore per la diffusione della cultura all’educazione sanitaria.

Le squadre saranno valutate in base alla tecnica di primo soccorso applicata, alla priorità assegnata ai diversi casi, all’organizzazione del lavoro, alla chiamata di soccorso, alla capacità di coordinamento del caposquadra, al modo di agire nei confronti degli infortunati. Ogni prova sarà valutata da un Giudice “Master” coadiuvato da uno o più giudici con a disposizione una tabella di valutazione specifica per ogni soccorritore impegnato nella prova. La somma dei punteggi delle singole schede e di quella del Giudice Master costituirà la classifica.

Per l’occasione verrà nuovamente istituito il trofeo Stelvio Gremmo, volontario del Comitato di Biella mancato prematuramente e distintosi per le indubbie attitudini formative e per la creazione del locale gruppo OPSA CRI (Operatori Polivalenti Soccorso in Acqua)

La Croce Rossa Italiana Comitato di Biella si è occupata di organizzare l’evento coinvolgendo il centro cittadino, per valorizzarne i luoghi più caratteristici, e mobilitando volontari ed operatori.

Per l'ideazione del logo che rappresenterà l’evento è stato istituito un concorso coinvolgendo gli studenti del locale Liceo Artistico I.I.S. “Giuseppe e Quintino Sella”, i quali hanno creduto fin da subito all’iniziativa, proponendo soggetti appropriati ed in linea con i valori dell'evento.

Oltre alle istituzioni pubbliche e private ed alle organizzazioni di volontariato che a vario titolo hanno supportato l’iniziativa, un particolare ringraziamento va ai Volontari della Croce Rossa che da mesi sono al lavoro per la buona riuscita dell’evento, al quale auspichiamo la cittadinanza tutta riserverà l'attenzione che merita.