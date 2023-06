FI, Messa in Duomo in ricordo di Berlusconi, don Paolo: "L'uomo è come un soffio"

"L'uomo è come un soffio, e anche il nostro fratello Silvio lo era. Ora il Signore si prenderà cura di lui, e di lui ci sarà sempre una traccia che resterà nella storia", queste sono le parole pronunciate da don Paolo Boffa Sandalina nel pomeriggio di oggi martedì 13 giugno in Duomo a Biella in occasione della messa in ricordo di Silvio Berlusconi voluta da FI.

Tante le persone presenti alla funzione, tra i quali l'onorevole Roberto Pella, il coordinatore provinciale di Forza Italia Biella Alberto Fenoglio, il sindaco di Biella Claudio Corradino e il segretario provinciale della Lega Biella Roberto Simonetti, componenti di Forza Italia Giovani, Forza Italia Seniores ed Azzurro Donna e ancora rappresentanti provinciali di Lega e Fratelli D’Italia.

A margine della messa il deputato Pella ha ribadito come questi siano “giornate di grande dolore e di grande gratitudine allo stesso tempo” e che “in ricordo e in onore del Presidente Berlusconi dobbiamo andare avanti e portare a termine le sue battaglie e difendere ideali ed insegnamenti che ci ha trasmesso. Dobbiamo essere tutti estremamente grati al Presidente Berlusconi,” ha concluso Pella.