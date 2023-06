Cossato per la Romagna, una cena benefica per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione (foto dalla pagina Facebook del comune di Cossato)

Una serata benefica di raccolta fondi per l'Emilia Romagna. È l'iniziativa messa in campo dal comune di Cossato, insieme alle associazioni del paese come GS Spolina, Associazione FIDAS, Gruppo Alpini, Auser, Banco di Beneficienza, Centro Incontro, Cossato Shop e ADMO.

L'evento, dal titolo “Cossato per la Romagna”, è stato presentato ieri sera, nel corso di una conferenza stampa, presso la sala eventi di Villa Ranzoni, alla presenza del sindaco Enrico Moggio e dei rappresentanti delle diverse realtà associative del territorio cossatese. Un modo concreto per dare un aiuto concreto al popolo dell'Emilia Romagna, colpito dalla recente alluvione.

L'appuntamento è fissato per la serata del 24 giugno, alle 19.30, negli spazi dell'area coperta del mercato coperto di piazza Croce Rossa, dove sarà servita una cena con piatti tipici della tradizione emiliana-romagnola. Nel corso della serata sarà allestito un maxi schermo per assistere al concerto “Italia Loves Romagna”, in programma in contemporanea al Campovolo di Modena.

Le prenotazioni saranno da effettuare entro il 22 giugno ai numeri riportati nel volantino allegato.