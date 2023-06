Biella, ecco come cambia la viabilità per la festa patronale di S. Quirico (foto di repertorio)

In occasione della “Festa Patronale di san Quirico” in calendario a Chiavazza dal 17 al 25 giugno 2023 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, e la temporanea sospensione del traffico veicolare eccetto autorizzati (veicoli al seguito della manifestazione e aventi diritto), nelle seguenti aree e periodi: via Firenze, area compresa tra piazza XXV Aprile e via Cucco, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di sabato 17, sabato 24 e domenica 25 giugno 2023; dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di domenica 18; dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di giovedì 22 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di venerdì 23 giugno 2023; piazza XXV Aprile, lato ovest, area compresa tra le scuole e via Firenze, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 di venerdì 23 giugno 2023