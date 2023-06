Per le video adozioni di Newsbiella.it, ecco Tabù, il suo papà umano lo guarda dal cielo, FOTO e VIDEO

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti.

Lui è Tabù, che ha una storia tanto triste alle spalle.

Quando perdiamo il nostro cane ci disperiamo, piangiamo, urliamo e giuriamo che non lo sostituiremo mai ..e poi passa il tempo e se il nostro cane ci ha insegnato qualcosa. Ne prendiamo un altro, che non sostituirà nessuno, ma troveremo per lui un posto nel nostro cuore perché abbiamo imparato dal nostro peloso ad amare forte!

Ma cosa pensate provi un cane quando muore il suo umano???? Non lo sappiamo. Possiamo solo immaginare.

Bisognerebbe poterlo chiedere a Tabù, 10 anni un cane pastore, un gran cane di quelli che vivono in simbiosi con il loro umano...Tabù ha visto morire il suo babbo,47 anni.. un'emorragia..sangue, le urla, le ambulanze...gente che correva...e poi lui viene portato via e non ritorna più, il suo sangue viene lavato, ma per Tabù quell'odore resta, forte, doloso, non si è impregnato solo nel pavimento, ma soprattutto nel suo cuore distrutto.

Lui un cane guardiano, nel vero senso della parola, un cane che si prende cura di chi ama. Ha passato momenti in cui ringhiava e abbaiava in cui urlava tutta la sua rabbia, la sua disperazione!!!

Ora è sereno, ha ritrovato il suo equilibrio ed è tornato ad essere il "cucciolone" che adora correre dietro la palla, tirare la corda e dare tanti baci!!

Sarebbe bello che il suo papà Simone dal cielo potesse aiutarlo anima pura...e gli facesse incontrare un altro papà o una mamma perché deve tornare ad avere una famiglia della quale prendersi cura.

Per informazioni chiamare 3409087029 Silvia o 3489380804 Lorenza

