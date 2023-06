Vigliano e Alicese Orizzonti uniscono le forze per un progetto sportivo sempre più ambizioso

“Due realtà, come Vigliano e Alicese Orizzonti, uniscono le forze e annunciano la loro collaborazione con un doppio filo conduttore: creare un importante polo sportivo che abbracci territori diversi come Biellese, Vercellese e Torinese e migliorare con gradualità puntando a obiettivi sempre più ambiziosi”. Parola di Paolo Daniele che, nei giorni scorsi, ha comunicato le proprie dimissioni dalla guida della Polisportiva Vigliano e l’ingresso nel direttivo amministrativo dell’Alicese Orizzonti, col ruolo di presidente. “Sarà un’unione, non una fusione – sottolinea Daniele – Ogni società continuerà a mantenere la propria matricola, con Vigliano pronto ad affrontare il prossimo campionato di Prima Categoria e l’Alicese il girone di Eccellenza”.

Non sarà da solo: a livello dirigenziale, nuove figure del team giallorosso faranno il loro ingresso nel nuovo organigramma che vedrà la permanenza dei dirigenti storici del club vercellese, come Gigi Carra e Emanuele Gallico. “Gli ho chiesto di restare: è un subentro amministrativo, quindi vogliamo dare continuità – spiega Daniele – Da anni c’erano stati contatti e confronti tra noi e spesso si è riscontrata una certa intesa sotto tanti aspetti. Poi, negli ultimi mesi, abbiamo trovato la miglior soluzione per lavorare tutti assieme. Ci presentiamo in punta di piedi, in una realtà come l’Alicese che sta operando bene da diverso tempo. Qui, ci sono tutte le premesse per mettere in piedi un buon progetto sportivo”.

Soddisfatto anche il presidente uscente dell’Alicese Orizzonti Carra: “Siamo contenti dell’inserimento di queste forze fresche. In fin dei conti non cambia nulla: è un subentro di nuove persone per mantenere l’Eccellenza e dare slancio ad un progetto ben strutturato ma anche molto impegnativo. Il sottoscritto e Gallico resteremo in società ma faremo un passo indietro. La prima squadra sarà nelle mani di Daniele e del suo staff che ringrazio fin da subito per la loro disponibilità. Il settore giovanile, invece, sarà la mia principale occupazione. Gallico, invece, si dedicherà all’aspetto amministrativo e finanziario dell’Alicese”.

Insieme a Daniele, arriveranno altri dirigenti del Vigliano, tra cui Patrizio Castelli e Valerio Virga, e nuovi volti. “Ci saranno altri ingressi importanti – annuncia il presidente Daniele – che assumeranno compiti gestionali molto importanti. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e, nelle prossime settimane, verranno comunicati agli organi di stampa. Allo stesso modo, si stanno valutando ulteriori profili per la Polisportiva che continueranno ad interfacciarsi con la mia persona”.

Sotto l’aspetto sportivo, le giovanili resteranno a giocare nelle attuali strutture dell’Alicese mentre la prima squadra potrebbe affrontare le sfide casalinghe al Comunale di Vigliano Biellese per la stagione 2023-24. “Stiamo lavorando con la Federazione e ogni soluzione è possibile – conferma Daniele – Inoltre, ci sarà un cambio del nome: molto probabilmente verrà aggiunto un rimando territoriale al Vigliano nell’attuale denominazione ‘Alicese Orizzonti’, con tanto di nuovo logo. Ma ulteriori dettagli saranno definiti più avanti”.

Infine, sulle voci che lo vorrebbero lontano dal Vigliano, Daniele è categorico: “Ho il cuore giallorosso, qui ho il mio lavoro. Ma fughiamo ogni dubbio: la Polisportiva continuerà a esistere e crescerà nelle sue attività. Nello specifico, l’FC Vigliano avrà una rosa valida, piena di giovani, per affrontare al meglio la Prima Categoria”.