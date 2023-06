Biella Equestrian Team, fine settimana pieno di successi

Lo scorso è stato ottimo weekend per la squadra dei piccoli portacolori del Biella Equestrian Team, che sabato partecipa alla tappa finale del Trofeo Primavera 2023. Un trofeo che si è articolato in quattro tappe a partire dal mese di Marzo.

Nella Lp40 Clara Gobbo chiude il campionato “Trofeo primavera” con un 6° posto in classifica su 40 partenti. Nella gara di giornata Sara Giai Checa è 7ª. Anche Nicole Tempia Maccia e Giulia Sanna chiudono con percorsi senza errori, piazzandosi al di sotto della metà della classifica.Un po’ sfortunate le prove di Camilla Zamperone e Gaia Cantoni nella Lp50, in cui entra in gioco una grande emozione della finale, che le porta fuori dalla premiazione della giornata.

Fanno il loro debutto nella Lp30 Sofia Valleri, Viola e Veronica Barberis Negra che chiudono con tre percorsi senza errori, per cui volano in premiazione con un primo posto.

Nella categoria “Barriere a terra” sono protagonisti Viola Robatti ed Edoardo Tonetti che portano a termine i loro percorsi con precisione.

Il Biella Equestrian Team è di nuovo protagonista nella disciplina del dressage nella ripresa ID30. Per Camilla Zamperone c’è un 5° posto nella classifica di giornata, mentre Gaia Cantoni è 7ª. Nella classifica finale de Teofeo Primavera l’amazzone Gaia Cantoni sfiora il podio ed è 4ª, mentre la compagna di scuderia Sara Giai Checa è 10ª.

Complimenti a Sara e Gaia, di nuovo protagoniste nella premiazione del Trofeo Combinata.

L’istruttrice Elisa Franciosi: “Sono soddisfatta delle prove che hanno eseguito tutti i miei allievi, ci hanno messo grinta, costanza e determinazione. Un bel bagaglio per proseguire la nostra avventura di crescita. La soddisfazione migliore per me è veder sorridere ognuno di loro alla fine della giornata, nonostante i risultati.”